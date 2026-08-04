Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 4 Agustus 2026 | 23.35 WIB

Tips Ibu Melahirkan Alami, Mulai dari Pikiran Positif hingga Menjaga Kenaikan Berat Badan

Ilustrasi Melahirkan (Freepik) - Image

Ilustrasi Melahirkan (Freepik)

JawaPos.com - Proses melahirkan dengan cara apapun sebenarnya baik dan merupakan perjuangan hebat seorang ibu. Namun, banyak ibu yang berkeinginan untuk melahirkan secara alami. Kuncinya tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik ibu hamil.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Siloam Hospitals TB Simatupang dr. Natassa Zefanya Darsana, Sp.OG mengatakan, kesiapan mental justru menjadi langkah pertama yang perlu dibangun sejak masa kehamilan.

Menurut dr. Natassa, ibu hamil sebaiknya lebih dulu menanamkan keyakinan bahwa dirinya dan bayi mampu menjalani proses persalinan alami. Pola pikir positif tersebut kemudian perlu didukung dengan pengelolaan berat badan, olahraga rutin, hingga evaluasi kondisi janin menjelang persalinan.

"Diusahakan diaminin dulu sama ibunya, 'Aku bisa, bayiku bisa.' Itu dulu," katanya kepada wartawan, Selasa (4/8).

Selain kesiapan mental, dr. Natassa juga menekankan pentingnya menjaga kenaikan berat badan selama kehamilan sesuai indeks massa tubuh (BMI) sebelum hamil. Menurutnya, kebutuhan kenaikan berat badan setiap ibu berbeda, bergantung pada apakah sebelum hamil tergolong kurus, memiliki berat badan normal, atau mengalami overweight maupun obesitas.

"Kalau underweight naiknya memang harus lebih banyak. Kalau berat badan normal ada kisarannya, sedangkan kalau overweight atau obesitas kenaikannya justru lebih sedikit," jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan berat badan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, diabetes gestasional, hingga bayi lahir dengan ukuran terlalu besar. Kondisi tersebut dapat mengurangi peluang ibu menjalani persalinan alami.

Oleh karena itu, dr. Natassa menyarankan ibu hamil tetap aktif berolahraga sesuai anjuran dokter. Berbagai aktivitas seperti yoga, pilates, berenang, senam hamil, hingga latihan menggunakan gym ball dinilai dapat membantu mempersiapkan tubuh menghadapi proses persalinan.

"Olahraga membantu panggul menjadi lebih fleksibel, sekaligus meningkatkan stamina serta kesehatan jantung dan paru-paru untuk menyokong kehamilan," tuturnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Wenda Melahirkan Bayi Setelah Dilepasliarkan di Hutan Aceh - Image
Berita Daerah

Wenda Melahirkan Bayi Setelah Dilepasliarkan di Hutan Aceh

Minggu, 2 Agustus 2026 | 17.46 WIB

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya - Image
Entertainment

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

Selasa, 21 Juli 2026 | 16.39 WIB

Kuasa Hukum Sebut Vicky Prasetyo Sudah Kirimkan Uang ke Fangfang Usai Melahirkan - Image
Entertainment

Kuasa Hukum Sebut Vicky Prasetyo Sudah Kirimkan Uang ke Fangfang Usai Melahirkan

Selasa, 21 Juli 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore