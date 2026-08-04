Jika Anda Ingin Meningkatkan Kinerja di Kantor, Lakukanlah 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan kinerja di kantor. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kinerja yang tinggi di tempat kerja hanya ditentukan oleh kecerdasan, pengalaman, atau bakat. Padahal, berbagai penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap produktivitas, kualitas kerja, hingga peluang meraih kesuksesan karier.



Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten mampu membentuk pola pikir, meningkatkan fokus, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan dengan rekan kerja. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang sehat dapat menghambat perkembangan seseorang meskipun memiliki kemampuan yang baik.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (4/8), jika Anda ingin menjadi pribadi yang lebih produktif dan dihargai di lingkungan kerja, berikut tujuh kebiasaan yang direkomendasikan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Memulai Hari dengan Menentukan Prioritas



Psikologi kognitif menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Ketika seseorang langsung mengerjakan banyak hal tanpa menentukan prioritas, energi mental akan cepat terkuras dan hasil kerja menjadi kurang optimal.



Karena itu, biasakan menentukan dua hingga tiga tugas terpenting sebelum mulai bekerja. Fokuslah menyelesaikan pekerjaan yang memiliki dampak terbesar terlebih dahulu sebelum beralih ke tugas-tugas lain.



Kebiasaan sederhana ini membantu mengurangi rasa kewalahan, meningkatkan rasa pencapaian, sekaligus menjaga motivasi sepanjang hari.



2. Mengelola Waktu dengan Istirahat yang Teratur



Banyak orang menganggap bekerja tanpa henti adalah tanda dedikasi. Faktanya, psikologi menunjukkan bahwa otak membutuhkan waktu untuk memulihkan konsentrasi.



Bekerja terus-menerus selama berjam-jam justru dapat menurunkan kemampuan berpikir, kreativitas, dan ketelitian. Sebaliknya, memberikan jeda singkat setiap 60 hingga 90 menit membantu menjaga performa otak tetap optimal.



Gunakan waktu istirahat untuk berjalan sebentar, meregangkan tubuh, atau mengistirahatkan mata dari layar komputer.



3. Melatih Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset)



Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman.



Orang yang memiliki pola pikir ini tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu.



Di lingkungan kerja, pola pikir bertumbuh membuat seseorang lebih mudah menerima masukan, beradaptasi dengan perubahan, dan terus meningkatkan kompetensi.



4. Membangun Hubungan Positif dengan Rekan Kerja



Kesuksesan di kantor tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis. Psikologi sosial menunjukkan bahwa kualitas hubungan interpersonal berpengaruh besar terhadap kepuasan kerja dan performa individu.



Membangun komunikasi yang baik, menghargai pendapat orang lain, serta bersedia membantu rekan kerja akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan kolaboratif.



Selain itu, hubungan yang positif juga memperluas jaringan profesional yang dapat membuka berbagai peluang di masa depan.



5. Mengelola Emosi Sebelum Bereaksi



Dalam situasi yang penuh tekanan, seseorang sering kali bereaksi secara impulsif. Namun, psikologi menjelaskan bahwa kemampuan mengelola emosi merupakan salah satu ciri utama kecerdasan emosional.



Saat menghadapi kritik, konflik, atau masalah pekerjaan, cobalah berhenti sejenak sebelum memberikan respons. Tarik napas dalam, pikirkan situasinya secara objektif, lalu sampaikan pendapat dengan tenang.



Kebiasaan ini membantu mengurangi konflik yang tidak perlu serta meningkatkan citra profesional di mata atasan maupun rekan kerja.



6. Terus Belajar dan Mengembangkan Diri



Dunia kerja terus berubah seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan industri. Oleh karena itu, psikologi motivasi menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan agar seseorang tetap relevan.



Luangkan waktu untuk membaca buku, mengikuti pelatihan, mempelajari keterampilan baru, atau meminta umpan balik dari atasan.



Semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, semakin tinggi pula rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan pekerjaan.



7. Mengakhiri Hari dengan Melakukan Refleksi



Salah satu kebiasaan yang sering diabaikan adalah melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan.



Sebelum pulang atau mengakhiri jam kerja, luangkan waktu beberapa menit untuk bertanya kepada diri sendiri:



Apa yang berhasil saya lakukan hari ini?

Apa yang masih perlu diperbaiki?

Apa prioritas utama saya untuk besok?



Dalam psikologi, refleksi membantu meningkatkan kesadaran diri (self-awareness) sehingga seseorang dapat terus berkembang dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini juga membuat Anda memulai hari berikutnya dengan arah yang lebih jelas.



Penutup



Kinerja yang baik di kantor tidak selalu berasal dari kerja keras tanpa henti. Justru, psikologi menunjukkan bahwa keberhasilan lebih sering dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.



Mulai dari menentukan prioritas, mengatur waktu istirahat, mengembangkan growth mindset, membangun hubungan yang sehat, mengelola emosi, terus belajar, hingga melakukan refleksi harian—semuanya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas kerja.



