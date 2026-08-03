7 Kebiasaan Berbeda Orang dengan Kemampuan Bersosialisasi Luar Biasa Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan bersosialisasi yang baik erat kaitannya dengan kepekaan terhadap perasaan orang lain.
Banyak orang cenderung sibuk memikirkan masalah dan perasaannya sendiri tanpa menyadari dampaknya bagi sekitarnya.
Orang dengan kemampuan bersosialisasi luar biasa justru mampu melihat melampaui kepentingan pribadinya sendiri.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (3/8), berikut tujuh kebiasaan berbeda yang biasa dilakukan orang dengan kemampuan bersosialisasi yang luar biasa dalam kesehariannya.
1. Memahami aturan sosial yang tidak tertulis
Situasi ramai seperti konser sering memunculkan aturan tidak tertulis yang dipahami tanpa perlu dijelaskan secara langsung.
Tidak ada aturan resmi yang melarang seseorang menyerobot posisi orang lain dalam sebuah kerumunan.
Namun orang yang datang lebih dulu dianggap berhak atas posisi yang telah mereka tempati.
Norma sosial yang tidak tertulis ini membantu masyarakat saling bekerja sama dan menjaga keharmonisan bersama.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa