7 Kebiasaan Berbeda Orang dengan Kemampuan Bersosialisasi Luar Biasa Menurut Psikologi

Kebiasaan berbeda orang dengan kemampuan bersosialisasi luar biasa menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan bersosialisasi yang baik erat kaitannya dengan kepekaan terhadap perasaan orang lain.

Banyak orang cenderung sibuk memikirkan masalah dan perasaannya sendiri tanpa menyadari dampaknya bagi sekitarnya.

Orang dengan kemampuan bersosialisasi luar biasa justru mampu melihat melampaui kepentingan pribadinya sendiri.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (3/8), berikut tujuh kebiasaan berbeda yang biasa dilakukan orang dengan kemampuan bersosialisasi yang luar biasa dalam kesehariannya.

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1. Memahami aturan sosial yang tidak tertulis

Situasi ramai seperti konser sering memunculkan aturan tidak tertulis yang dipahami tanpa perlu dijelaskan secara langsung.

Tidak ada aturan resmi yang melarang seseorang menyerobot posisi orang lain dalam sebuah kerumunan.

Namun orang yang datang lebih dulu dianggap berhak atas posisi yang telah mereka tempati.