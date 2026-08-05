5 Kebiasaan Orang Narsistik Saat Menghabiskan Waktu Luang Menurut Psikologi

Kebiasaan orang narsistik saat menghabiskan waktu luang menurut psikologi./Magnific/ stockking
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa istilah narsistik sebenarnya merujuk pada gangguan kepribadian, bukan sekadar sifat sombong biasa.
Orang dengan kepribadian narsistik cenderung menghabiskan waktu luangnya untuk hal yang membuat dirinya merasa lebih baik.
Mereka sebenarnya sangat tidak nyaman berada sendirian dan jarang memiliki hobi yang benar-benar menenangkan diri.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (5/8), berikut lima kebiasaan yang biasa dilakukan orang narsistik ketika menghabiskan waktu luangnya sehari-hari.
1. Memposting tentang dirinya sendiri di media sosial
Orang narsistik terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain di berbagai kesempatan yang ada.
Ketika tidak ada seorang pun di sekitar yang dapat memberikan validasi tersebut, mereka mencarinya secara daring.
Banyak pengguna media sosial menikmati perhatian dari unggahan mereka sebagai sumber kesenangan sesaat semata.
Namun orang narsistik menginginkan sensasi validasi yang jauh lebih besar dibanding kebanyakan pengguna lainnya.
Mereka cenderung melebih-lebihkan cerita demi menarik perhatian sebanyak mungkin dari orang di sekitarnya.
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