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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 11 Juli 2026 | 17.23 WIB

6 Pelajaran Masa Kecil yang Membuat Seseorang Merasa Tidak Disukai dan Kesepian Menurut Psikologi

Pelajaran masa kecil yang buat seseorang merasa tidak disukai dan kesepian menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Pelajaran masa kecil yang buat seseorang merasa tidak disukai dan kesepian menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Psikologi anak menjelaskan bahwa perasaan merasa tidak disukai pada orang dewasa sering berakar dari pelajaran masa kecil yang tidak disadari.

Anak-anak yang tidak merasa dihargai dan didengar cenderung tumbuh dengan kesepian yang mendalam dan terus terbawa hingga masa dewasa.

Penelitian dari Center on the Developing Child menemukan bahwa rasa memiliki arti bagi orang lain bisa mulai terbentuk sejak masa bayi.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (11/6), berikut enam tradisi kerja yang diakhiri milenial dan alasan mengapa sebagian besar karyawan enam pelajaran masa kecil yang menurut psikologi sering membentuk perasaan tidak disukai dan kesepian yang dialami orang dewasa.

1. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan mereka

Peneliti mengidentifikasi lima fondasi agar anak merasa berarti, yaitu pengakuan, kepekaan, ketergantungan, kepentingan, dan perluasan ego.

Ketika anak-anak berbicara namun tidak ada yang mendengarkan, mereka belajar sejak dini bahwa suara mereka tidak cukup penting untuk diperhatikan.

Anak yang tidak diakui tumbuh menjadi orang dewasa yang memilih diam agar tidak terlihat sebagai beban bagi orang-orang di sekitar mereka.

2. Perasaan mereka dianggap tidak penting

Orang dewasa sering merasa kesepian ketika mereka percaya bahwa emosi yang mereka rasakan terlalu berlebihan, dan keyakinan ini biasanya bermula dari masa kecil.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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