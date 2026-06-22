9 Kebiasaan yang Sering Ditinggalkan Setelah Seseorang Mencapai Kebebasan Finansial yang Lebih Baik

Ilustrasi orang yang bebas finansial. (Freepik)
JawaPos.Com - Kebebasan finansial sering dipahami sebagai kondisi ketika seseorang memiliki kendali yang lebih besar atas kehidupannya tanpa terus-menerus dibebani oleh kekhawatiran soal uang.
Banyak orang mengira bahwa perubahan terbesar setelah mencapai kondisi tersebut adalah kemampuan membeli lebih banyak barang atau menikmati gaya hidup yang lebih mewah.
Padahal, perubahan yang paling nyata sering kali terjadi pada cara berpikir dan kebiasaan sehari-hari.
Saat kondisi finansial menjadi lebih sehat, seseorang biasanya mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda.
Fokus mereka tidak lagi hanya pada cara bertahan hidup dari bulan ke bulan, melainkan pada bagaimana menjaga stabilitas, menciptakan makna, dan menikmati hasil kerja keras dengan lebih bijaksana.
Menariknya, banyak orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial justru meninggalkan berbagai kebiasaan yang sebelumnya dianggap normal.
Kebiasaan tersebut sering kali menjadi penghambat pertumbuhan, baik secara finansial maupun mental.
Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan kebiasaan yang sering ditinggalkan setelah seseorang mencapai kebebasan finansial yang lebih baik.
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