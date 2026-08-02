5 Strategi Sederhana yang Dapat Membuat Diri Anda Lebih Disukai Menurut Psikologi

seseorang yang membuat dirinya lebih disukai. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi langsung merasa nyaman dengannya? Sebaliknya, ada juga orang yang sebenarnya baik, tetapi sulit membangun kedekatan dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa disukai bukan hanya soal penampilan atau status sosial, melainkan juga cara kita berinteraksi.



Dalam psikologi sosial, banyak penelitian menunjukkan bahwa perilaku sederhana sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana orang lain memandang kita. Kabar baiknya, keterampilan ini dapat dipelajari dan dilatih oleh siapa saja.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat lima strategi sederhana yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi untuk membantu Anda menjadi pribadi yang lebih disukai.



1. Jadilah Pendengar yang Benar-Benar Hadir



Banyak orang berpikir bahwa agar disukai, mereka harus pandai berbicara. Faktanya, orang yang mampu mendengarkan dengan baik sering kali meninggalkan kesan yang jauh lebih positif.



Ketika seseorang merasa didengarkan, otaknya akan mengaitkan pengalaman tersebut dengan rasa aman, dihargai, dan diterima. Itulah sebabnya orang cenderung menyukai mereka yang memberikan perhatian penuh saat berbicara.



Menjadi pendengar yang baik bukan sekadar diam. Anda perlu menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan melalui kontak mata, anggukan kecil, atau memberikan tanggapan yang relevan.



Misalnya, daripada langsung menceritakan pengalaman Anda sendiri, cobalah bertanya lebih lanjut seperti:



"Lalu apa yang terjadi setelah itu?"



"Bagaimana perasaanmu waktu itu?"



Pertanyaan sederhana seperti ini membuat lawan bicara merasa penting dan dihargai.



2. Tersenyum dengan Tulus



Senyum merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa senyuman yang tulus membuat seseorang terlihat lebih ramah, dapat dipercaya, dan mudah didekati.



Ketika Anda tersenyum secara alami, orang lain cenderung ikut merespons dengan emosi positif. Fenomena ini dikenal sebagai emotional contagion, yaitu kecenderungan manusia meniru ekspresi dan emosi orang di sekitarnya.



Namun, senyum yang dipaksakan justru mudah dikenali. Karena itu, usahakan tersenyum ketika memang merasa senang bertemu seseorang atau ketika ingin menunjukkan sikap terbuka.



Senyum kecil saat menyapa rekan kerja, kasir minimarket, atau tetangga dapat memberikan kesan positif yang bertahan lama.



3. Ingat dan Gunakan Nama Seseorang



Bagi kebanyakan orang, nama adalah bagian penting dari identitas mereka. Mendengar nama sendiri disebutkan dalam percakapan membuat seseorang merasa lebih diperhatikan.



Dalam hubungan sosial, menggunakan nama lawan bicara sewajarnya dapat menciptakan kedekatan emosional.



Sebagai contoh:



"Terima kasih ya, Rina. Pendapatmu sangat membantu."



Kalimat tersebut terasa lebih personal dibandingkan hanya mengatakan, "Terima kasih."



Namun, jangan mengulang nama terlalu sering karena justru terdengar dibuat-buat. Gunakan secara alami pada awal atau akhir percakapan.



4. Tunjukkan Ketertarikan yang Tulus, Bukan Berusaha Mengesankan



Banyak orang ingin terlihat menarik agar disukai. Ironisnya, terlalu sibuk memamerkan pencapaian justru bisa membuat orang lain merasa kurang nyaman.



Psikologi menunjukkan bahwa manusia lebih menyukai orang yang menunjukkan rasa ingin tahu daripada mereka yang terus-menerus ingin menjadi pusat perhatian.



Alih-alih menceritakan semua keberhasilan Anda, cobalah fokus pada kehidupan lawan bicara. Tanyakan hobi mereka, pekerjaan mereka, atau hal-hal yang sedang mereka pelajari.



Ketika seseorang merasa Anda benar-benar tertarik mengenal dirinya, hubungan biasanya berkembang lebih cepat dan lebih hangat.



Ketertarikan yang tulus jauh lebih berkesan daripada usaha untuk terlihat hebat.



5. Bersikap Konsisten dan Dapat Dipercaya



Kesukaan seseorang kepada kita mungkin muncul dari kesan pertama, tetapi kepercayaan dibangun melalui konsistensi.



Orang cenderung menyukai individu yang dapat menepati janji, datang tepat waktu, menjaga ucapan, dan memperlakukan semua orang dengan hormat.



Kepercayaan menciptakan rasa aman. Ketika orang lain tahu bahwa Anda dapat diandalkan, mereka akan lebih nyaman menjalin hubungan, baik dalam pertemanan, keluarga, maupun dunia kerja.



Konsistensi juga berarti tidak bersikap berbeda hanya karena status sosial seseorang. Menghargai semua orang dengan cara yang sama menunjukkan kedewasaan emosional yang sangat dihargai dalam hubungan sosial.



Mengapa Strategi Ini Efektif?



Kelima strategi di atas memiliki satu kesamaan, yaitu memenuhi kebutuhan psikologis dasar manusia: ingin dihargai, didengar, diterima, dan merasa aman.



Ketika Anda membantu orang lain merasakan hal-hal tersebut, mereka secara alami akan mengembangkan kesan positif terhadap Anda. Menjadi pribadi yang disukai bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain. Justru sebaliknya, Anda belajar menampilkan kualitas terbaik diri sendiri melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana.



Penutup



Menjadi pribadi yang disukai bukanlah bakat bawaan. Ini adalah keterampilan sosial yang dapat dilatih setiap hari.



Mulailah dengan mendengarkan lebih banyak, tersenyum dengan tulus, mengingat nama orang lain, menunjukkan ketertarikan yang nyata, dan menjaga konsistensi dalam tindakan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas hubungan Anda.



