7 Cara untuk Memulai Saat Anda Tidak Bisa "Langsung Gerak" Menurut Psikologi

seseorang yang tidak bisa langsung gerak. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tubuh dan pikiran seolah menolak untuk memulai? Anda sudah membuat daftar tugas, memasang pengingat, bahkan merasa bersalah karena menunda. Namun ketika saatnya bertindak, Anda tetap diam. Banyak orang menganggap kondisi ini sebagai tanda kemalasan.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), menurut psikologi, kesulitan memulai sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya motivasi, melainkan karena otak sedang menghadapi hambatan tertentu, seperti rasa cemas, perfeksionisme, kelelahan mental, atau beban keputusan yang terlalu besar.



Fenomena ini dikenal sebagai task initiation difficulty, yaitu kesulitan untuk memulai suatu aktivitas meskipun kita memahami manfaatnya. Kondisi ini dapat dialami siapa saja, terutama ketika menghadapi tugas yang rumit, membosankan, atau memiliki konsekuensi besar.



Kabar baiknya, psikologi juga menawarkan berbagai strategi yang terbukti membantu seseorang melewati hambatan tersebut. Berikut tujuh cara yang dapat Anda praktikkan.



1. Turunkan Standar Awal



Salah satu penyebab utama seseorang sulit memulai adalah perfeksionisme. Kita merasa segala sesuatu harus dilakukan dengan sempurna sejak langkah pertama. Akibatnya, kita justru tidak melakukan apa pun.



Psikolog menyebut pola pikir ini sebagai all-or-nothing thinking, yaitu kecenderungan melihat sesuatu hanya dalam dua pilihan: sempurna atau gagal.



Padahal, otak lebih mudah menerima tugas yang terlihat sederhana daripada tugas yang terasa berat.



Misalnya, jika Anda ingin menulis artikel sepanjang 2.000 kata, jangan memulai dengan target tersebut. Mulailah dengan menulis satu paragraf atau bahkan satu kalimat. Jika ingin berolahraga selama satu jam, cukup kenakan pakaian olahraga terlebih dahulu.



Sering kali, tindakan kecil tersebut cukup untuk menciptakan momentum sehingga Anda terdorong melanjutkan pekerjaan.



Ingat: lebih baik memulai dengan hasil yang biasa daripada tidak memulai sama sekali.



2. Gunakan Aturan Lima Menit



Dalam psikologi perilaku, hambatan terbesar biasanya berada pada tahap awal. Setelah seseorang mulai bekerja, otak akan lebih mudah mempertahankan aktivitas tersebut.



Karena itu, banyak psikolog menyarankan aturan lima menit.



Caranya sangat sederhana:



Berkomitmenlah mengerjakan tugas selama lima menit saja.



Tidak perlu berpikir apakah Anda harus menyelesaikannya hari itu. Fokus hanya pada lima menit pertama.



Menariknya, setelah lima menit berlalu, sebagian besar orang memilih untuk terus melanjutkan karena hambatan mental sudah berkurang.



Teknik ini bekerja karena otak tidak lagi melihat tugas sebagai sesuatu yang besar dan menakutkan.



3. Pecah Tugas Menjadi Langkah yang Sangat Kecil



Otak manusia lebih mudah memproses tugas yang spesifik daripada tujuan yang abstrak.



Misalnya, target seperti:



Menyusun laporan

Belajar bahasa Inggris

Membersihkan rumah



Masih terlalu luas.



Sebaliknya, ubahlah menjadi langkah yang benar-benar konkret:



Membuka dokumen laporan.

Menulis judul.

Membuat tiga poin utama.

Menulis pendahuluan.



Setiap langkah kecil yang selesai akan memberikan rasa pencapaian. Hal ini dapat memicu pelepasan dopamin dalam jumlah kecil yang membantu menjaga motivasi.



Semakin jelas langkah pertama, semakin kecil kemungkinan Anda menundanya.



4. Jangan Menunggu Motivasi Datang



Kesalahan yang umum adalah berpikir:



"Saya akan mulai ketika sudah merasa termotivasi."



Padahal, penelitian psikologi menunjukkan bahwa motivasi sering kali muncul setelah tindakan dimulai, bukan sebelumnya.



Artinya, tindakan menciptakan motivasi, bukan sebaliknya.



Saat Anda mulai bekerja, otak mulai beradaptasi dengan aktivitas tersebut. Lama-kelamaan rasa malas berkurang dan fokus meningkat.



Jadi, daripada bertanya:



"Apakah saya sedang termotivasi?"



Lebih baik bertanya:



"Apa tindakan terkecil yang bisa saya lakukan sekarang?"



5. Hilangkan Hambatan di Sekitar Anda



Psikologi lingkungan menunjukkan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh kondisi sekitar.



Semakin banyak hambatan, semakin kecil kemungkinan kita memulai.



Contohnya:



Ponsel terus berbunyi.

Meja kerja berantakan.

Aplikasi media sosial terbuka.

Televisi menyala.



Semua itu menguras perhatian sebelum Anda benar-benar mulai.



Sebaliknya, cobalah membuat lingkungan yang mendukung:



Letakkan buku di atas meja jika ingin membaca.

Siapkan pakaian olahraga sejak malam.

Tutup media sosial saat bekerja.

Rapikan meja kerja.



Semakin sedikit keputusan yang harus diambil, semakin ringan otak memulai aktivitas.



6. Beri Diri Sendiri Izin untuk Tidak Sempurna



Banyak orang menunda pekerjaan karena takut hasilnya mengecewakan.



Padahal, rasa takut gagal sering kali lebih menghambat daripada tugas itu sendiri.



Dalam pendekatan self-compassion, psikolog menyarankan agar kita memperlakukan diri sendiri sebagaimana kita memperlakukan teman baik.



Bayangkan seorang teman berkata:



"Aku takut hasil kerjaku jelek."



Kemungkinan besar Anda tidak akan berkata:



"Kalau begitu jangan mulai."



Sebaliknya, Anda mungkin mengatakan:



"Mulai saja dulu. Nanti bisa diperbaiki."



Berikan pesan yang sama kepada diri sendiri.



Kesalahan bukan tanda ketidakmampuan, melainkan bagian alami dari proses belajar.



7. Rayakan Kemajuan Kecil



Otak menyukai penghargaan.



Sayangnya, banyak orang hanya merasa berhasil ketika tujuan besarnya selesai.



Padahal, menghargai kemajuan kecil dapat memperkuat kebiasaan positif.



Misalnya setelah:



menyelesaikan satu halaman,

belajar selama 15 menit,

mengirim satu email,

atau membereskan satu sudut ruangan,



berikan apresiasi sederhana kepada diri sendiri.



Tidak harus berupa hadiah mahal.



Cukup akui bahwa Anda telah bergerak maju.



Pengakuan terhadap kemajuan kecil membantu membangun identitas sebagai seseorang yang konsisten bertindak.



Seiring waktu, kebiasaan memulai akan terasa semakin mudah.



Mengapa Memulai Terasa Sangat Sulit?



Secara psikologis, otak selalu berusaha menghemat energi. Ketika menghadapi tugas yang dianggap rumit, tidak pasti, atau berisiko gagal, otak cenderung memilih aktivitas yang memberikan kepuasan instan, seperti membuka media sosial, menonton video, atau melakukan hal-hal yang lebih mudah.



Inilah sebabnya mengapa menunda sering terasa nyaman untuk sementara, meskipun pada akhirnya justru menimbulkan stres.



Dengan memahami cara kerja otak, kita dapat berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai menggunakan strategi yang lebih efektif.



Penutup



Kesulitan memulai bukan berarti Anda malas atau tidak disiplin. Dalam banyak kasus, itu adalah respons alami otak terhadap tugas yang terasa terlalu besar, terlalu sulit, atau terlalu menegangkan.



Untungnya, hambatan tersebut bisa diatasi melalui langkah-langkah sederhana. Menurunkan standar awal, menerapkan aturan lima menit, memecah tugas menjadi bagian kecil, tidak menunggu motivasi, mengurangi distraksi, berlatih menerima ketidaksempurnaan, dan menghargai kemajuan kecil merupakan strategi yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi perilaku.





Pada akhirnya, perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah yang kecil. Anda tidak harus merasa siap untuk memulai. Yang Anda perlukan hanyalah keberanian untuk mengambil satu langkah pertama. Setelah itu, langkah berikutnya biasanya akan terasa jauh lebih mudah.***