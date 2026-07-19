7 Cara Rahasia untuk Menciptakan Tempat Kerja yang Menarik bagi Gen Z Menurut Psikologi

seseorang yang nyaman berada di kantor / foto: Magnific/bunditinay

JawaPos.com - Generasi Z, atau mereka yang lahir sekitar tahun 1997 hingga 2012, kini mulai mendominasi dunia kerja. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z tumbuh di era internet, media sosial, dan teknologi yang berkembang sangat cepat. Akibatnya, mereka memiliki cara berpikir, harapan, dan motivasi yang berbeda ketika memilih tempat bekerja.

Banyak perusahaan mengira bahwa gaji tinggi sudah cukup untuk menarik talenta muda. Faktanya, berbagai penelitian psikologi organisasi menunjukkan bahwa Gen Z lebih mempertimbangkan makna pekerjaan, keseimbangan hidup, kesempatan berkembang, hingga budaya kerja yang sehat. Mereka ingin bekerja di lingkungan yang membuat mereka merasa dihargai, didengar, dan memiliki kesempatan untuk berkembang.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (19/7), terdapat tujuh strategi yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi untuk menciptakan tempat kerja yang benar-benar menarik bagi Gen Z.



1. Berikan Makna di Balik Setiap Pekerjaan



Dalam psikologi motivasi, seseorang akan bekerja lebih semangat ketika memahami alasan mengapa pekerjaannya penting. Gen Z tidak hanya ingin menyelesaikan tugas, tetapi juga ingin mengetahui dampak nyata dari pekerjaan mereka.



Mereka cenderung bertanya:



Apa tujuan perusahaan?

Bagaimana pekerjaan saya membantu orang lain?

Apa kontribusi saya terhadap tim?



Ketika perusahaan mampu menghubungkan setiap tugas dengan tujuan yang lebih besar, karyawan muda akan merasa pekerjaannya memiliki arti.



Misalnya, daripada hanya mengatakan bahwa seorang staf bertugas menjawab email pelanggan, jelaskan bahwa pekerjaannya membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif sehingga perusahaan dapat terus berkembang.



Perasaan memiliki tujuan ini meningkatkan motivasi intrinsik, yaitu dorongan bekerja yang berasal dari dalam diri, bukan sekadar mengejar gaji.



2. Bangun Budaya Apresiasi, Bukan Sekadar Evaluasi



Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah merasa dihargai. Sayangnya, banyak perusahaan lebih sering mengoreksi kesalahan daripada mengapresiasi pencapaian.



Gen Z tumbuh dalam lingkungan digital yang penuh umpan balik instan. Mereka terbiasa menerima respons dengan cepat, baik berupa komentar, like, maupun penghargaan.



Karena itu, apresiasi sederhana dapat memberikan dampak besar, seperti:



Mengucapkan terima kasih secara langsung.

Memberikan pengakuan saat rapat.

Mengirim pesan penghargaan setelah proyek selesai.

Memberikan kesempatan memimpin proyek berikutnya.



Apresiasi yang tulus meningkatkan rasa percaya diri, loyalitas, dan keterikatan terhadap perusahaan.



3. Berikan Fleksibilitas dalam Cara Bekerja



Psikologi modern menunjukkan bahwa rasa memiliki kendali terhadap pekerjaan mampu meningkatkan kepuasan kerja.



Gen Z tidak selalu menginginkan bekerja dari rumah setiap hari. Yang mereka cari adalah fleksibilitas.



Misalnya:



Jam kerja yang lebih fleksibel.

Sistem kerja hybrid.

Fokus pada hasil dibanding jam duduk di kantor.

Kebebasan menentukan cara menyelesaikan tugas.



Ketika seseorang merasa dipercaya untuk mengatur pekerjaannya sendiri, motivasi dan kreativitas biasanya meningkat.



Sebaliknya, pengawasan yang terlalu ketat justru memunculkan stres dan menurunkan produktivitas.



4. Ciptakan Lingkungan yang Aman untuk Berpendapat



Konsep psikologi yang dikenal sebagai psychological safety menjelaskan bahwa seseorang akan lebih inovatif ketika merasa aman menyampaikan ide tanpa takut dipermalukan.



Gen Z sangat menghargai lingkungan yang terbuka terhadap diskusi.



Mereka ingin:



Didengarkan.

Dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Bebas memberikan ide.

Tidak takut melakukan kesalahan selama masih dalam proses belajar.



Pemimpin yang mau mendengar pendapat anggota tim biasanya mampu membangun hubungan kerja yang lebih sehat.



Ketika karyawan merasa suaranya penting, mereka akan memiliki rasa memiliki yang lebih tinggi terhadap perusahaan.



5. Sediakan Kesempatan Belajar yang Berkelanjutan



Banyak penelitian menunjukkan bahwa Gen Z sangat menghargai kesempatan mengembangkan diri.



Mereka lebih memilih perusahaan yang menyediakan:



Pelatihan rutin.

Program mentoring.

Workshop.

Kursus online.

Kesempatan rotasi divisi.



Dalam psikologi, proses belajar yang terus berlangsung membuat seseorang merasa berkembang. Perasaan berkembang inilah yang menjadi salah satu faktor terbesar dalam kepuasan kerja.



Jika pekerjaan terasa monoton tanpa peluang belajar, motivasi biasanya mulai menurun.



Sebaliknya, ketika perusahaan menunjukkan investasi terhadap perkembangan karyawannya, loyalitas pun meningkat.



6. Prioritaskan Kesehatan Mental



Generasi Z merupakan generasi yang paling terbuka membicarakan kesehatan mental.



Mereka lebih menyukai perusahaan yang memahami bahwa produktivitas tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga kondisi psikologis.



Perusahaan dapat menunjukkan kepedulian melalui berbagai cara, misalnya:



Beban kerja yang realistis.

Waktu istirahat yang cukup.

Kebijakan cuti yang manusiawi.

Program konseling.

Komunikasi yang penuh empati.



Lingkungan kerja yang terlalu penuh tekanan dalam jangka panjang akan meningkatkan risiko burnout.



Sebaliknya, ketika karyawan merasa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan mereka, tingkat keterlibatan dan loyalitas cenderung meningkat.



7. Bangun Hubungan yang Autentik dengan Karyawan



Menurut psikologi sosial, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Gen Z tidak terlalu tertarik pada hubungan kerja yang kaku dan penuh hierarki.



Mereka lebih menyukai pemimpin yang:



Mudah diajak berdiskusi.

Bersikap jujur.

Memberikan contoh yang baik.

Mengakui kesalahan jika memang salah.

Memperlakukan semua anggota tim dengan hormat.



Hubungan yang autentik menciptakan rasa percaya. Ketika kepercayaan terbentuk, kolaborasi menjadi lebih mudah, konflik lebih cepat diselesaikan, dan suasana kerja terasa lebih nyaman.



Bagi Gen Z, atasan bukan hanya pemberi tugas, tetapi juga mentor yang membantu mereka berkembang.



Kesimpulan



Menciptakan tempat kerja yang menarik bagi Gen Z bukan berarti menyediakan ruang permainan, kopi gratis, atau dekorasi kantor yang modern. Yang jauh lebih penting adalah memenuhi kebutuhan psikologis mereka sebagai manusia.



Ketika perusahaan mampu memberikan makna dalam pekerjaan, budaya apresiasi, fleksibilitas, ruang untuk berpendapat, kesempatan belajar, perhatian terhadap kesehatan mental, serta hubungan kerja yang autentik, Gen Z tidak hanya akan tertarik bergabung, tetapi juga lebih termotivasi untuk bertahan dan memberikan kontribusi terbaiknya.





Pada akhirnya, tempat kerja yang mampu memenuhi kebutuhan psikologis setiap individu bukan hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perusahaan yang inovatif, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.***