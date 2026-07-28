8 Cara Bagaimana Media Sosial Benar-Benar Mempengaruhi Kesehatan Mental Remaja Menurut Psikologi

seseorang yang kesehatan mentalnya terpengaruh oleh media sosial. (Magnific)

JawaPos.com - Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja modern. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, X (Twitter), hingga Snapchat memungkinkan remaja berkomunikasi, berbagi pengalaman, mencari hiburan, dan membangun identitas diri. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, para psikolog menemukan bahwa penggunaan media sosial juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja.



Menurut berbagai penelitian dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi sosial, dampak media sosial tidak selalu negatif maupun positif. Pengaruhnya sangat bergantung pada cara penggunaan, durasi, serta kondisi psikologis individu. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena otak mereka masih berkembang, terutama bagian yang mengatur pengendalian emosi, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengendalikan impuls.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat delapan cara utama bagaimana media sosial benar-benar memengaruhi kesehatan mental remaja menurut perspektif psikologi.



1. Meningkatkan Perbandingan Sosial (Social Comparison)



Salah satu teori psikologi yang paling relevan adalah Social Comparison Theory yang dikembangkan oleh Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa manusia secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai kemampuan maupun nilai dirinya.



Di media sosial, remaja setiap hari melihat foto kehidupan teman, selebritas, maupun influencer yang tampak sempurna. Mereka melihat tubuh ideal, liburan mewah, prestasi akademik, hingga hubungan romantis yang terlihat bahagia.



Masalahnya, apa yang ditampilkan di media sosial sering kali hanyalah "highlight" terbaik dari kehidupan seseorang, bukan gambaran kehidupan yang sebenarnya.



Akibatnya, remaja mulai berpikir:



"Kenapa hidupku tidak semenarik mereka?"

"Aku tidak secantik dia."

"Aku kurang sukses dibanding teman-temanku."



Menurut psikologi, kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus dapat menyebabkan:



rasa rendah diri,

menurunnya harga diri (self-esteem),

ketidakpuasan terhadap tubuh (body dissatisfaction),

meningkatnya gejala depresi.



Semakin sering seseorang melakukan upward social comparison (membandingkan diri dengan orang yang dianggap lebih baik), semakin besar risiko munculnya tekanan psikologis.



2. Memengaruhi Harga Diri (Self-Esteem)



Banyak remaja mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan jumlah:



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Dalam psikologi, kondisi ini disebut external validation, yaitu ketika seseorang memperoleh rasa berharga dari pengakuan orang lain.



Jika unggahan mereka mendapat banyak respons positif, mereka merasa percaya diri.



Sebaliknya, ketika postingan sepi atau tidak mendapat perhatian, mereka merasa:



tidak menarik,

tidak dihargai,

kurang penting.



Ketergantungan terhadap validasi eksternal membuat harga diri menjadi tidak stabil.



Psikolog menjelaskan bahwa harga diri yang sehat seharusnya berasal dari penerimaan diri (self-acceptance), bukan dari angka-angka di media sosial.



3. Meningkatkan Risiko Kecemasan (Anxiety)



Media sosial membuat remaja selalu merasa harus "online".



Mereka takut:



terlambat membalas pesan,

ketinggalan tren,

tidak mengetahui berita terbaru,

kehilangan interaksi dengan teman.



Fenomena ini dikenal sebagai Fear of Missing Out (FOMO).



FOMO membuat seseorang mengalami:



kecemasan,

gelisah,

sulit fokus,

terus mengecek ponsel.



Dalam psikologi, kecemasan terjadi karena otak terus berada dalam kondisi siaga terhadap kemungkinan kehilangan pengalaman sosial.



Semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami gangguan kecemasan.



4. Mengganggu Kualitas Tidur



Remaja sering menggunakan media sosial hingga larut malam.



Secara psikologis dan biologis, hal ini berdampak pada kualitas tidur melalui beberapa mekanisme:



paparan cahaya biru dari layar menekan produksi hormon melatonin,

otak tetap aktif karena menerima banyak informasi,

muncul keinginan untuk terus menggulir (scrolling).



Kurang tidur menyebabkan:



mudah marah,

sulit berkonsentrasi,

gangguan belajar,

meningkatnya risiko depresi,

meningkatnya stres.



Psikologi kesehatan menunjukkan bahwa tidur merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kestabilan emosi.



5. Memicu Cyberbullying



Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital.



Contohnya:



komentar kasar,

penghinaan,

penyebaran rumor,

ancaman,

mempermalukan seseorang di media sosial.



Dampaknya jauh lebih berat dibanding bullying biasa karena:



dapat terjadi 24 jam,

korban sulit menghindarinya,

konten dapat menyebar sangat cepat.



Korban cyberbullying berisiko mengalami:



depresi,

kecemasan,

trauma psikologis,

menarik diri dari lingkungan sosial,

bahkan muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri.



Menurut psikologi klinis, pengalaman penolakan sosial yang berulang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan mental remaja.



6. Menyebabkan Kecanduan Media Sosial



Media sosial dirancang menggunakan sistem penghargaan (reward system).



Setiap kali seseorang mendapat:



notifikasi,

like,

komentar,

pesan baru,



otak melepaskan dopamin, yaitu neurotransmiter yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi.



Akibatnya, remaja terdorong untuk terus membuka aplikasi.



Lama-kelamaan muncul tanda-tanda seperti:



sulit berhenti scrolling,

merasa gelisah ketika tidak membuka media sosial,

mengabaikan tugas sekolah,

menurunnya produktivitas.



Dalam psikologi perilaku, pola ini mirip dengan mekanisme pembentukan kebiasaan yang diperkuat oleh hadiah (reinforcement).



7. Memengaruhi Citra Tubuh (Body Image)



Filter kecantikan, edit foto, serta standar penampilan yang tidak realistis membuat banyak remaja merasa tubuh mereka kurang ideal.



Psikologi menyebut kondisi ini sebagai body image dissatisfaction.



Remaja mulai merasa:



terlalu gemuk,

terlalu kurus,

kulit kurang cerah,

wajah kurang menarik.



Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat berkembang menjadi:



gangguan makan,

kecemasan sosial,

depresi,

rendah diri.



Semakin sering remaja melihat standar kecantikan yang tidak realistis, semakin besar kemungkinan mereka merasa tidak puas terhadap tubuh sendiri.



8. Dapat Memberikan Dukungan Sosial dan Manfaat Positif



Tidak semua dampak media sosial bersifat negatif.



Menurut psikologi positif, media sosial juga mampu meningkatkan kesejahteraan mental apabila digunakan secara sehat.



Beberapa manfaatnya antara lain:



memperluas pertemanan,

memperoleh dukungan emosional,

bergabung dengan komunitas yang memiliki minat sama,

belajar keterampilan baru,

meningkatkan kreativitas,

mengekspresikan diri,

memperoleh informasi kesehatan mental,

mencari bantuan profesional.



Bagi remaja yang merasa kesepian atau mengalami keterbatasan dalam lingkungan sosialnya, komunitas daring dapat menjadi sumber dukungan yang bermakna.



Namun, manfaat tersebut hanya muncul apabila penggunaan media sosial dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan.



Kesimpulan



Menurut perspektif psikologi, media sosial bukanlah penyebab langsung gangguan kesehatan mental, melainkan sebuah alat yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada cara penggunaannya. Penggunaan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko perbandingan sosial, rendahnya harga diri, kecemasan, gangguan tidur, cyberbullying, kecanduan digital, serta ketidakpuasan terhadap citra tubuh. Di sisi lain, jika digunakan secara bijak, media sosial dapat menjadi sarana belajar, membangun hubungan sosial, memperoleh dukungan emosional, dan mengembangkan kreativitas.



