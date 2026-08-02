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Abdul Rahman
Minggu, 2 Agustus 2026 | 23.25 WIB

VIP Skin Center Bangun Komunitas untuk Perawatan dan Gaya Hidup Sehat

VIP Skin Center membangun komunitas untuk perawatan dan mendorong gaya hidup sehat. (istimewa) - Image

VIP Skin Center membangun komunitas untuk perawatan dan mendorong gaya hidup sehat. (istimewa)

JawaPos.com - VIP Skin Center kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kecantikan yang tidak hanya berfokus pada treatment, tetapi juga membangun komunitas yang mendukung gaya hidup sehat. Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan 2nd Chapter Exclusive Community Gathering di Jakarta yang diikuti para member dan sejumlah publik figur.

Acara tersebut dihadiri CEO VIP Skin Center Yuri Oktavia, CMO Cece Nyatah, Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca, Audrey Vanessa, hingga penyanyi Shabrina Leanor. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman tentang perawatan kecantikan, kesehatan, hingga pentingnya menjaga rasa percaya diri.

CEO VIP Skin Center Yuri Oktavia mengatakan, komunitas ini dibentuk sebagai ruang bagi para perempuan untuk saling mendukung dalam melakukan perawatan diri. Menurutnya, konsep tersebut tidak hanya menghadirkan edukasi perawatan kecantikan, tapi juga mendorong para anggota menerapkan pola hidup yang lebih sehat.

Yuri menjelaskan, anggota komunitas dapat mengikuti berbagai aktivitas bersama mulai dari gathering, olahraga, hingga kegiatan pengembangan diri. Selain itu, tersedia pula program menabung bersama yang memungkinkan anggota merencanakan perawatan diri yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

"Bagi kami, kecantikan bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kesehatan, kenyamanan, dan rasa percaya diri. Karena itu, kami ingin membangun komunitas yang saling menginspirasi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, penyanyi Shabrina Leanor membagikan pengalamannya menjalani program body contouring. Perawatan tersebut dilakukan setelah ia berhasil menurunkan berat badan melalui operasi bariatrik.

Shabrina mengungkapkan selama sekitar empat bulan menjalani treatment, bentuk tubuhnya menjadi lebih proporsional. Berat badannya pun turun dari 79 kilogram menjadi 65 kilogram. Ia juga mengaku tetap dapat menjalankan aktivitas sebagai penyanyi karena prosedur yang dijalaninya minim rasa sakit.

Sementara itu, Audrey Bianca mengatakan dirinya rutin menjalani perawatan wajah dan body contouring sebagai bagian dari persiapannya menuju kontes kecantikan sejagat, Miss World 2026.

"Aku perlu melakukan perawan rutin. Aku sedang persiapan menuju Miss World 2026 di Vietnam," ugkapnya.

Editor: Abdul Rahman
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