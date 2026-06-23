EST Fun Walk & Run 2026, Edukasi Gaya Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan

EST Fun Walk & Run 2026 sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat, memperkuat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. (Istimewa)
JawaPos.com – EcoSocioTech (EST) School menggelar EST Fun Walk & Run 2026 sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat, memperkuat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kegiatan ini mengusung tema "Sustainable Future, Sustainable Living" dan melibatkan seluruh komunitas sekolah, mulai dari siswa, orang tua, guru, hingga staf.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, mempererat kolaborasi antarkomunitas, serta mendorong kesadaran akan tanggung jawab setiap individu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Para peserta dapat memilih dua kategori, yakni Fun Walk atau jalan santai dan Fun Run atau lari. Sepanjang rute yang telah disiapkan, peserta diwajibkan melewati tiga titik pemeriksaan (checkpoint) bertema Eco, Socio, dan Tech.
Di setiap checkpoint, peserta diminta memindai kode QR yang berisi berbagai materi edukatif mengenai pelestarian lingkungan, kepedulian sosial, hingga penggunaan teknologi secara bijaksana. Konsep tersebut menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang diusung EST School.
Penyelenggaraan EST Fun Walk & Run 2026 juga menjadi bagian dari transformasi Sekolah HighScope Indonesia menuju EcoSocioTech (EST) School. Transformasi ini merupakan penguatan visi pendidikan yang menyesuaikan tantangan masa depan tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang selama ini telah diterapkan.
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Selain mengampanyekan gaya hidup aktif, kegiatan tersebut juga mengedepankan prinsip ramah lingkungan melalui kolaborasi dengan Balikin, layanan penyedia gelas pakai ulang yang bertujuan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai selama acara berlangsung.
Founder dan CEO EcoSocioTech School, Antarina S.F. Amir, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan menjadi awal berbagai inisiatif kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
"EST Fun Walk & Run 2026 kami harapkan menjadi titik awal bagi berbagai inisiatif yang mempererat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Bersama-sama, kita dapat membangun lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi yang sehat, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, dan siap menghadapi masa depan," ujar Antarina.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga membentuk karakter, kepedulian terhadap lingkungan, serta kemampuan beradaptasi menghadapi perkembangan zaman.
Rangkaian acara turut dihadiri jajaran pemilik jaringan EST School dan manajemen Redea Institute. Suasana semakin semarak dengan penampilan band siswa, di antaranya Cherry Nights, Quinn of Hearts, dan Hennesy.
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