Bukan Sekadar Skincare, Ini 5 Rahasia Wanita Tiongkok dalam Menjaga Kecantikan Alami

Ilustrasi wanita yang awet muda. (Freepik)
JawaPos.com - Memiliki penampilan yang tetap segar dan terlihat muda menjadi dambaan banyak orang. Namun, bagi sebagian wanita Tiongkok, menjaga kecantikan tidak selalu bergantung pada prosedur modern atau produk perawatan mahal.
Banyak dari mereka menerapkan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun, mulai dari menjaga keseimbangan tubuh, merawat kesehatan pikiran, hingga menjalani pola hidup yang selaras dengan alam.
Rahasia penampilan awet muda tersebut bukan berasal dari satu metode khusus, melainkan dari kombinasi gaya hidup sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Mengutip ulasan English Jagran, berikut lima kebiasaan dan prinsip hidup wanita Tiongkok yang dipercaya membantu menjaga penampilan tetap muda dan sehat.
1. Diet makanan manis dan gorengan
Masakan Tiongkok ringan namun bergizi. Tanpa mentega, tanpa krim, tanpa gula berlebih.
Sebaliknya, kedelai, sayuran, rumput laut, jamur, dan ikan mendominasi hidangan.
Ini bukan sekadar keputusan kuliner, melainkan filosofi hidup. Aturan "tiga lebih, tiga lebih sedikit" adalah kompas emas: lebih banyak buah, biji-bijian, dan air; lebih sedikit lemak, garam, dan gula.
Hasilnya? Kulit yang bercahaya bukan karena bedak.
2. Akupunktur
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