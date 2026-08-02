Kenali Sebelum Terlambat, 10 Tanda Tubuh Sedang Kelelahan Akibat Stres

ilustrasi orang yang stres. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Stres merupakan bagian dari kehidupan yang bisa dialami siapa saja. Dalam kondisi tertentu, stres ringan dapat membantu seseorang menjadi lebih waspada dan termotivasi. Namun, jika berlangsung lama dan tidak dikelola dengan baik, stres dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental.
Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami tekanan berat. Gejala stres sering muncul secara perlahan melalui perubahan kebiasaan, kondisi emosional, hingga keluhan fisik yang terlihat tidak berhubungan langsung.
Dilansir ndtv, berikut beberapa tanda yang dapat menunjukkan tubuh sedang mengalami stres berlebihan.
Stres dapat menyebabkan otot tubuh menegang dan memicu perubahan pada sistem saraf yang berhubungan dengan rasa sakit. Akibatnya, sebagian orang mengalami sakit kepala berulang atau bahkan migrain.
Jika keluhan ini muncul cukup sering tanpa penyebab yang jelas, stres bisa menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.
Tekanan mental yang tinggi juga dapat memengaruhi kesehatan saluran pencernaan. Beberapa orang mungkin mengalami perut kembung, sakit perut, diare, sembelit, atau gangguan pencernaan lainnya.
Gejala tersebut terkadang dianggap hanya berkaitan dengan makanan, padahal kondisi emosional juga dapat berperan.
Kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, atau tetap merasa lelah meski sudah tidur cukup dapat menjadi tanda tubuh sedang berada di bawah tekanan.
Stres membuat pikiran sulit beristirahat sehingga tubuh mengalami gangguan dalam menjaga pola tidur yang sehat.
Saat mengalami stres berat, seseorang bisa menjadi lebih sensitif terhadap berbagai hal. Masalah kecil yang biasanya mudah diatasi dapat terasa lebih mengganggu.
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