Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 05.45 WIB

Bukan Hanya Faktor Usia, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Melindungi Otak dari Alzheimer

ilustrasi wanita lansia. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita lansia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Penyakit Alzheimer merupakan salah satu penyebab demensia yang paling banyak terjadi dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat, berpikir, serta menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meski faktor usia dan riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko, para ahli kesehatan menyebut bahwa pola hidup juga memiliki peran besar dalam menjaga fungsi otak tetap optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin, seperti menjaga pola hidup sehat dan merawat kesehatan mental, dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif serta mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.

Mengutip ulasan English Jagran, berikut lima kebiasaan gaya hidup yang dapat membantu menjaga otak dan mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer.

1. Peran gaya hidup dalam kesehatan otak

Praktik gaya hidup sehat dapat meningkatkan fungsi kognitif secara keseluruhan, seperti daya ingat, pembelajaran, bahasa, perhatian, dan lainnya.

Aktivitas fisik yang teratur mengurangi peradangan dan mendorong pertumbuhan koneksi saraf baru.

2. Nutrisi untuk dukungan kognitif

Pola makan seimbang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan lemak sehat mendukung kesehatan otak dengan menurunkan kolesterol dan melindungi dari kerusakan pembuluh darah.

3. Stimulasi mental dan ketahanan kognitif

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Hal Positif yang Akan Diterima Otak Setelah Seseorang Berhenti Minum Soda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Hal Positif yang Akan Diterima Otak Setelah Seseorang Berhenti Minum Soda Menurut Psikologi

Senin, 20 Juli 2026 | 04.06 WIB

8 Cara Bagaimana Otak Memberitahu Apa yang Dibutuhkan Tubuh yang Jarang Sekali Kita Pahami - Image
Lifestyle

8 Cara Bagaimana Otak Memberitahu Apa yang Dibutuhkan Tubuh yang Jarang Sekali Kita Pahami

Sabtu, 18 Juli 2026 | 04.31 WIB

7 Alasan Otak Sering Menciptakan Fake Scenarios atau Skenario Palsu di Kepala, Bukan Sekadar Menghayal Biasa! - Image
Kepribadian

7 Alasan Otak Sering Menciptakan Fake Scenarios atau Skenario Palsu di Kepala, Bukan Sekadar Menghayal Biasa!

Senin, 13 Juli 2026 | 10.53 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore