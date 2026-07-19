Bukan Hanya Faktor Usia, 5 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Melindungi Otak dari Alzheimer

JawaPos.com - Penyakit Alzheimer merupakan salah satu penyebab demensia yang paling banyak terjadi dan dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengingat, berpikir, serta menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meski faktor usia dan riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko, para ahli kesehatan menyebut bahwa pola hidup juga memiliki peran besar dalam menjaga fungsi otak tetap optimal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara rutin, seperti menjaga pola hidup sehat dan merawat kesehatan mental, dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif serta mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.

Mengutip ulasan English Jagran, berikut lima kebiasaan gaya hidup yang dapat membantu menjaga otak dan mengurangi risiko terkena penyakit Alzheimer.

1. Peran gaya hidup dalam kesehatan otak

Praktik gaya hidup sehat dapat meningkatkan fungsi kognitif secara keseluruhan, seperti daya ingat, pembelajaran, bahasa, perhatian, dan lainnya.

Aktivitas fisik yang teratur mengurangi peradangan dan mendorong pertumbuhan koneksi saraf baru.

2. Nutrisi untuk dukungan kognitif

Pola makan seimbang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh, dan lemak sehat mendukung kesehatan otak dengan menurunkan kolesterol dan melindungi dari kerusakan pembuluh darah.