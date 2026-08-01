Jangan Panik, Ini 5 Tips Mengatasi Radang Tenggorokan dengan Mudah

JawaPos.com - Radang tenggorokan merupakan salah satu gangguan kesehatan yang sering dialami banyak orang. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa nyeri saat menelan, suara menjadi serak, hingga batuk kering yang membuat aktivitas sehari-hari terasa kurang nyaman.

Penyebab radang tenggorokan cukup beragam, mulai dari infeksi virus atau bakteri, paparan asap rokok dan polusi udara, hingga alergi maupun naiknya asam lambung. Meski begitu, keluhan ringan umumnya dapat diredakan dengan perawatan sederhana yang dilakukan di rumah.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut lima cara yang dapat membantu meredakan gejala radang tenggorokan dan mempercepat proses pemulihan.

1. Perbanyak Minum Air Putih dan Istirahat yang Cukup Menjaga tubuh tetap terhidrasi menjadi langkah penting saat mengalami radang tenggorokan. Minum air putih yang cukup membantu menjaga kelembapan tenggorokan sehingga rasa tidak nyaman dapat berkurang.

Bila ingin variasi, Anda dapat mengonsumsi air hangat yang dicampur sedikit perasan lemon. Selain memberikan sensasi segar, minuman hangat juga dapat membantu melegakan saluran pernapasan, terutama jika radang tenggorokan disertai pilek.

2. Berkumur dengan Air Garam Air garam hangat telah lama dikenal sebagai salah satu cara sederhana untuk membantu meredakan radang tenggorokan. Berkumur menggunakan larutan ini dapat membantu mengurangi pembengkakan serta meredakan rasa nyeri saat menelan.

Anda dapat melakukannya sebanyak dua hingga tiga kali sehari agar gejala yang dirasakan berangsur membaik.

3. Konsumsi Madu Madu memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang dipercaya dapat membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Selain diminum langsung, madu juga bisa dicampurkan ke dalam air hangat atau teh.

Pilihlah madu alami tanpa tambahan pemanis atau bahan lain agar manfaatnya lebih optimal. Namun, madu tidak dianjurkan untuk bayi berusia di bawah satu tahun.