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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.33 WIB

Semangka hingga Nanas, Ini 5 Buah yang Sering Dikaitkan dengan Larangan Minum Air Setelahnya

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Buah menjadi salah satu makanan yang banyak dikonsumsi karena kaya akan vitamin, mineral, dan berbagai nutrisi penting bagi tubuh.

Namun, dalam sejumlah kepercayaan dan informasi kesehatan yang beredar, terdapat anggapan bahwa beberapa jenis buah sebaiknya tidak langsung diikuti dengan konsumsi air putih.

Alasannya, air yang masuk setelah makan buah tertentu dipercaya dapat memengaruhi proses pencernaan, mulai dari mengencerkan cairan lambung hingga membuat kerja enzim pencernaan berubah.

Meski demikian, klaim mengenai larangan minum air setelah makan buah tertentu masih menjadi perdebatan dan tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Setiap orang juga dapat memiliki respons tubuh yang berbeda.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima buah yang sering disebut sebaiknya tidak langsung dikonsumsi bersama air putih.

1. Semangka

Semangka merupakan buah dengan kandungan air yang sangat tinggi sehingga sering menjadi pilihan untuk menyegarkan tubuh.

Dalam kepercayaan tertentu, minum air putih setelah makan semangka dianggap dapat mengganggu proses pencernaan karena tambahan cairan dapat membuat sistem pencernaan bekerja lebih lambat.

Sebagian orang juga meyakini kombinasi tersebut dapat menyebabkan rasa tidak nyaman seperti kembung, kram perut, atau gangguan pencernaan.

Namun, secara umum, tubuh memiliki sistem alami untuk mengatur proses pencernaan makanan dan cairan yang masuk.

2. Mentimun

Mentimun juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga sering dikaitkan dengan aturan konsumsi tertentu.

Sebagian informasi menyebutkan bahwa minum air setelah makan mentimun dapat membuat proses pencernaan menjadi kurang optimal karena adanya tambahan cairan.

Kondisi tersebut dipercaya dapat memengaruhi kerja enzim pencernaan dan menyebabkan rasa kurang nyaman pada sebagian orang.

Meski begitu, mentimun tetap menjadi salah satu makanan yang baik karena mengandung air, serat, dan nutrisi yang bermanfaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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