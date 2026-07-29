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Rabbany Wanadriani
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.21 WIB

Tak Perlu Takut Manis, 5 Buah Ini Rendah Gula dan Baik untuk Penderita Diabetes

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Mengontrol asupan gula menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi orang yang memiliki risiko atau sedang mengalami diabetes.

Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan berbagai risiko kesehatan, seperti kenaikan berat badan, diabetes tipe 2, hingga gangguan metabolisme lainnya.

Meski begitu, bukan berarti penderita diabetes harus menghindari semua jenis buah. Beberapa buah justru memiliki kandungan gula yang lebih rendah serta kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima buah dengan kadar gula rendah yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat.

1. Buah Citrus

Kelompok buah citrus seperti lemon, jeruk nipis, dan beberapa jenis jeruk dikenal memiliki rasa segar serta kandungan gula yang relatif rendah.

Selain itu, buah citrus kaya akan vitamin C dan berbagai nutrisi penting yang membantu mendukung daya tahan tubuh.

Kandungan serat dalam buah citrus juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan sekaligus membuat rasa kenyang bertahan lebih lama.

2. Rasberi

Rasberi termasuk buah rendah kalori yang kaya akan vitamin, mineral, serta senyawa antioksidan.

Buah ini mengandung vitamin C, kalium, dan antosianin yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh.

Dalam sekitar 100 gram rasberi terdapat kurang lebih 4,4 gram gula, sehingga buah ini menjadi salah satu pilihan yang lebih ramah untuk pola makan rendah gula.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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