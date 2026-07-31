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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 06.29 WIB

Simak, 5 Perubahan Pada Tubuh Kerap Tidur Larut Malam atau Begadang, Salah Satunya Bertambah Berat Badan

Ilustrasi begadang/freepik - Image

Ilustrasi begadang/freepik

JawaPos.com – Di era digital saat ini, perubahan dalam pola tidur telah diamati dengan semakin banyaknya individu yang berubah menjadi orang yang suka begadang.

Banyak orang menggunakan smartphone, tablet, dan komputer untuk menonton, menggulir media sosial, dan menjelajah internet.

Akibatnya, mereka semakin sulit untuk beristirahat dan tertidur pada waktu yang tepat.

Sebaliknya, mereka begadang bahkan hingga dini hari dan kemudian kesulitan untuk bangun pagi.

Nyatanya tidur larut malam atau begadang dapat berdampak negatif bagi tubuh atau kesehatan Anda secara keseluruhan.

Dilansir English jagran, berikut lima perubahan yang terjadi pada tubuh saat Anda tidur larut malam.

1. Penambahan berat badan

Tidur larut malam dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Pola tidur yang tidak teratur mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, menyebabkan makan berlebihan dan pilihan makanan yang buruk.

Selain itu, kurang tidur mengurangi motivasi untuk beraktivitas fisik, yang menyebabkan gaya hidup kurang gerak dan peningkatan penyimpanan kalori sehingga mengakibatkan kenaikan berat badan.

2. Fungsi kekebalan tubuh yang melemah

Editor: Hanny Suwindari
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