Orang yang Lebih Menyukai Malam yang Tenang di Rumah daripada di Luar, Memiliki 8 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di tengah budaya yang sering menganggap kehidupan sosial yang ramai sebagai tolok ukur kebahagiaan, masih banyak orang yang justru merasa paling nyaman menghabiskan malam di rumah.

Setelah seharian bekerja atau beraktivitas, mereka memilih menikmati secangkir teh hangat, membaca buku, menonton film favorit, memasak, atau sekadar duduk menikmati keheningan.

Pilihan ini sering kali disalahartikan sebagai tanda bahwa seseorang antisosial, pemalu, atau tidak menyenangkan. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa preferensi terhadap suasana yang tenang bukanlah kelemahan.

Justru, kebiasaan tersebut sering kali berkaitan dengan sejumlah karakter positif yang mendukung kesejahteraan emosional dan hubungan interpersonal yang sehat.

Tentu saja, tidak semua orang yang senang berada di rumah memiliki seluruh sifat berikut. Namun, penelitian mengenai kepribadian, regulasi emosi, dan kebutuhan sosial menunjukkan adanya pola yang cukup konsisten.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat delapan kualitas yang sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih memilih malam yang damai di rumah daripada keramaian di luar.

1. Mereka Mengenal Diri Sendiri dengan Baik

Orang yang nyaman menghabiskan waktu sendirian umumnya memiliki tingkat kesadaran diri (self-awareness) yang tinggi. Mereka memahami apa yang membuat mereka merasa nyaman, apa yang menguras energi, dan bagaimana cara terbaik memulihkan kondisi mental setelah menjalani hari yang sibuk.

Alih-alih mengikuti tren atau tekanan sosial, mereka membuat keputusan berdasarkan kebutuhan pribadi. Jika tubuh dan pikiran membutuhkan istirahat, mereka tidak merasa bersalah untuk menolak undangan pesta atau nongkrong hingga larut malam.