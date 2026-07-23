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Rabbany Wanadriani
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.21 WIB

Bibir Pecah-pecah? Atasi dengan 5 Bahan Alami Ini

ilustrasi bibir kering. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi bibir kering. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bibir kering dan pecah-pecah merupakan masalah yang cukup sering dialami banyak orang serta dapat menimbulkan rasa tidak nyaman.

Kondisi ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti paparan cuaca, kurangnya asupan cairan, hingga kebiasaan menjilat bibir yang justru membuatnya semakin kering.

Selain mengganggu kesehatan kulit bibir, masalah tersebut juga dapat memengaruhi penampilan dan rasa percaya diri.

Sebelum memilih produk perawatan berbahan komersial, ada sejumlah bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelembapan bibir.

Mengutip English Jagran, berikut lima bahan alami yang dipercaya dapat membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah.

1. Minyak kelapa

Minyak kelapa adalah emolien alami yang ampuh untuk bibir kering.

Mengoleskan sedikit minyak kelapa murni di bibir semalaman, ini akan membuat bibirmu lembap dan berkilau alami di pagi hari.

2. Mentimun

Mentimun menawarkan solusi menyegarkan dan melembapkan untuk bibir kering.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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