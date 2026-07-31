Dari Jahe hingga Yogurt, 9 Makanan Alami Bermanfaat untuk Menjaga Kekebalan Tubuh

ilustrasi makanan peningkat kekebalan tubuh. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Perubahan cuaca saat musim hujan sering membuat kondisi tubuh lebih mudah menurun. Udara yang lebih lembap serta meningkatnya risiko paparan virus dan bakteri membuat sistem imun perlu mendapatkan perhatian lebih.
Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan memperhatikan asupan makanan sehari-hari. Mengonsumsi makanan kaya vitamin, mineral, antioksidan, serta nutrisi penting lainnya dapat membantu tubuh tetap bugar dan mendukung kerja sistem kekebalan.
Beberapa jenis makanan tertentu diketahui memiliki kandungan yang baik untuk membantu menjaga imunitas, terutama ketika musim hujan tiba.
Dilansir dari NDTV, berikut sembilan makanan yang dapat menjadi pilihan untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Buah-buahan citrus seperti jeruk, lemon, dan limau menjadi salah satu sumber vitamin C yang mudah ditemukan.
Vitamin C memiliki peran penting dalam mendukung sistem imun karena membantu tubuh dalam meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi melawan berbagai gangguan kesehatan.
Mengonsumsi buah citrus secara rutin dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian.
Selain menyegarkan, buah ini juga kaya nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Jahe telah lama dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh.
Kandungan dalam jahe dipercaya memiliki sifat antioksidan dan antiradang yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!