Dari Jahe hingga Yogurt, 9 Makanan Alami Bermanfaat untuk Menjaga Kekebalan Tubuh

JawaPos.com – Perubahan cuaca saat musim hujan sering membuat kondisi tubuh lebih mudah menurun. Udara yang lebih lembap serta meningkatnya risiko paparan virus dan bakteri membuat sistem imun perlu mendapatkan perhatian lebih.

Salah satu cara menjaga daya tahan tubuh adalah dengan memperhatikan asupan makanan sehari-hari. Mengonsumsi makanan kaya vitamin, mineral, antioksidan, serta nutrisi penting lainnya dapat membantu tubuh tetap bugar dan mendukung kerja sistem kekebalan.

Beberapa jenis makanan tertentu diketahui memiliki kandungan yang baik untuk membantu menjaga imunitas, terutama ketika musim hujan tiba.

Dilansir dari NDTV, berikut sembilan makanan yang dapat menjadi pilihan untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh.

1. Buah Citrus Buah-buahan citrus seperti jeruk, lemon, dan limau menjadi salah satu sumber vitamin C yang mudah ditemukan.

Vitamin C memiliki peran penting dalam mendukung sistem imun karena membantu tubuh dalam meningkatkan produksi sel darah putih yang berfungsi melawan berbagai gangguan kesehatan.

Mengonsumsi buah citrus secara rutin dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan vitamin C harian.

Selain menyegarkan, buah ini juga kaya nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan.

2. Jahe Jahe telah lama dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh.