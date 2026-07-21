7 Makanan Mampu Dukung Penurunan Berat Badan dan Menjaga Kekebalan Tubuh di Musim Hujan, Apa Saja?

JawaPos.com – Makanan tertentu dapat mendukung penurunan berat badan dan kekebalan tubuh selama musim hujan.

Cuaca lembap dapat meningkatkan risiko infeksi dan pencernaan yang lambat sehingga memilih makanan kaya nutrisi menjadi sangat penting.

Adapun makanan yang meningkatkan metabolisme dan melindungi tubuh dari penyakit musiman seperti pilek, flu, atau masalah pencernaan sekaligus mendukung pembakaran lemak dan tingkat energi.

1. Jahe

Jahe adalah rempah antiinflamasi dan termogenik yang ampuh, meningkatkan metabolisme dan pencernaan.

Jahe membantu detoksifikasi tubuh, mengurangi kembung, dan melawan infeksi berkat sifat antimikroba dan peningkat kekebalan tubuh.

Secangkir teh jahe selama musim hujan dapat menurunkan berat badan serta melindungi dari batuk dan pilek.

2. Kunyit