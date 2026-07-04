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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.29 WIB

Sedang Alami Flu? 5 Makanan Ini Bantu Meningkatkan Kekebalan Tubuh

ilustrasi wanita sedang sakit. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sistem kekebalan tubuh yang kuat berperan penting dalam proses pemulihan sekaligus menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu cara untuk mendukung daya tahan tubuh adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan dapat membantu memperkuat sistem imun.

Dengan pola makan yang tepat, tubuh dapat lebih siap melawan berbagai penyakit seperti pilek, flu, maupun demam.

Mengutip English Jagran, berikut lima makanan yang dapat membantu meningkatkan imunitas saat Anda sedang sakit.

1. Buah citrus

Buah citrus, seperti jeruk nipis, lemon, dan limau kaya akan vitamin C, nutrisi penting yang dikenal karena khasiatnya dalam meningkatkan kekebalan tubuh.

Vitamin C merangsang produksi sel darah putih, yang penting untuk melawan infeksi.

Vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. 

2. Bawang putih

Allicin, zat yang memiliki sifat antibakteri dan antiradang terkandung di dalam bawang putih.

Zat ini dapat meningkatkan aktivitas sel darah putih serta melawan kuman dan virus.

Saat Anda sakit, menambahkan bawang putih ke dalam sup dan semur atau bahkan memakannya mentah-mentah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh.

3. Jahe

Editor: Setyo Adi Nugroho
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