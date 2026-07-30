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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.51 WIB

Bukan Sekadar Bakat, Ini 8 Kunci Sukses dari Kebiasaan Disiplin

Tips sukses melalui disiplin diri yang dijamin berhasil kata Psikologi - Image

Tips sukses melalui disiplin diri yang dijamin berhasil kata Psikologi

JawaPos.com – Kesuksesan sering kali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atau bakat seseorang, tetapi juga oleh kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Dalam ilmu psikologi, disiplin diri menjadi salah satu faktor penting yang membantu seseorang tetap fokus terhadap tujuan meski menghadapi berbagai tantangan.

Memiliki disiplin bukan berarti harus selalu bekerja tanpa henti, melainkan mampu mengatur waktu, mengendalikan pikiran, serta mengambil tindakan yang mendukung perkembangan diri.

Banyak orang gagal mencapai target bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kesulitan menjaga konsistensi dalam menjalankan proses.

Dilansir dari geediting.com, terdapat beberapa strategi membangun disiplin diri yang dapat membantu seseorang meraih keberhasilan.

Berikut delapan tips sukses melalui disiplin diri menurut psikologi.

1. Berhenti Menunda Pekerjaan

Kebiasaan menunda menjadi salah satu penghalang terbesar dalam membangun kehidupan yang produktif.

Sering kali seseorang menunggu waktu yang dianggap tepat untuk memulai, padahal semakin lama pekerjaan ditunda, semakin besar beban yang dirasakan.

Menunda bukanlah sifat permanen, melainkan kebiasaan yang terbentuk dan masih dapat diubah.

Mulailah dengan menyelesaikan tugas kecil terlebih dahulu agar muncul rasa percaya diri dan dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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