Menurut Psikologi, Kerap Memiliki Kebiasaan Mengambil Foto Makanan, Anda Mungkin Menunjukkan 7 Kepribadian Ini

Ilustrasi orang yang memfoto makanan sebelum makan.





JawaPos.com - Di era media sosial yang serba visual, kebiasaan memotret makanan sebelum makan telah menjadi fenomena umum.

Entah itu untuk sekadar disimpan di galeri pribadi atau dibagikan ke platform seperti Instagram atau Facebook, kebiasaan ini ternyata tidak hanya soal estetika atau tren semata.

Menurut beberapa studi psikologi, kebiasaan ini bisa menjadi jendela yang mengungkap sisi-sisi kepribadian seseorang yang mungkin tak disadari.



Dilansir dari Geediting, terdapat 7 kepribadian yang mungkin dimiliki seseorang jika mereka terbiasa mengambil foto makanan sebelum makan, menurut analisis psikologi modern:



1. Perfeksionis Estetika



Orang yang selalu menyempatkan diri menata makanan dan memilih sudut pencahayaan terbaik sebelum memotret, cenderung memiliki kepribadian perfeksionis, terutama dalam hal estetika.

Mereka menghargai keindahan, keteraturan, dan detail kecil.

Bagi mereka, makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal seni visual.

Dalam konteks psikologi, ini berkaitan dengan kepribadian conscientiousness yang tinggi, yaitu kecenderungan untuk teliti, hati-hati, dan penuh perencanaan.



2. Suka Mendokumentasikan Hidup



Kebiasaan memotret makanan juga bisa menunjukkan bahwa seseorang memiliki dorongan untuk mendokumentasikan pengalaman hidup mereka secara detail.

Mereka tidak ingin melewatkan momen, sekecil apa pun itu.

Menurut psikolog, ini mencerminkan kebutuhan akan kontrol terhadap kenangan dan rasa nostalgia yang kuat.

Orang seperti ini sering merasa lebih terkoneksi dengan masa lalu dan menganggap setiap momen sebagai bagian penting dari cerita hidup mereka.



3. Ekspresif dan Suka Berbagi



Jika Anda sering mengunggah foto makanan ke media sosial, bisa jadi Anda termasuk orang yang ekspresif, terbuka, dan suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Dalam psikologi kepribadian, ini berkaitan dengan trait extraversion, yaitu kecenderungan untuk aktif secara sosial, menikmati perhatian, dan senang mengekspresikan diri.

Bagi mereka, berbagi foto makanan bukan sekadar pamer, tetapi cara untuk berkomunikasi dan membangun koneksi dengan orang lain.



4. Pencari Validasi Sosial



Namun, di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa kebiasaan ini didorong oleh keinginan untuk mendapat pengakuan atau validasi dari orang lain.

Beberapa orang merasa lebih dihargai saat unggahan mereka mendapatkan banyak like atau komentar.

Psikologi menyebut ini sebagai bentuk external validation, yakni ketika harga diri seseorang banyak bergantung pada respon orang lain.

Mereka cenderung lebih sensitif terhadap penilaian sosial dan merasa puas jika mendapat respon positif.



5. Mindful dan Peka Terhadap Pengalaman Sensorik



Alih-alih langsung menyantap makanan, seseorang yang meluangkan waktu untuk memotret mungkin memiliki kecenderungan untuk lebih sadar dan menikmati momen.

Ini menunjukkan karakter mindfulness, yaitu kesadaran penuh terhadap apa yang sedang dialami, termasuk rasa, aroma, dan visual dari makanan.

Bagi orang dengan kepribadian ini, makan bukan hanya rutinitas, tapi pengalaman penuh makna yang layak untuk dinikmati secara perlahan.



6. Kreatif dan Imajinatif



Mengambil foto makanan yang menarik, dengan komposisi yang baik dan pencahayaan yang mendukung, menunjukkan bahwa seseorang memiliki jiwa kreatif.

Mereka senang mengeksplorasi sudut pandang baru dan mengolah hal sederhana menjadi karya visual.

Kreativitas ini biasanya juga tercermin dalam aspek lain kehidupan mereka, seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau pilihan aktivitas.

Psikologi mengaitkan ini dengan trait openness to experience—yaitu keterbukaan terhadap ide, seni, dan pengalaman baru.



7. Sensitif Terhadap Kesan Orang Lain



Ada pula individu yang secara tidak sadar merasa bahwa apa yang mereka konsumsi mencerminkan citra diri mereka.

Dengan kata lain, mereka menggunakan makanan sebagai representasi identitas pribadi.

Seseorang yang mengunggah foto kopi dari kedai terkenal, makanan organik, atau restoran mewah mungkin ingin menyampaikan pesan tertentu tentang gaya hidup, status sosial, atau prinsip hidupnya.

Ini menunjukkan kepribadian yang cukup sensitif terhadap impresi sosial, yang dalam psikologi dikenal dengan istilah self-presentation.



Penutup: Kebiasaan yang Lebih Dalam dari Sekadar Tren



Meskipun terlihat sepele, kebiasaan memotret makanan sebelum makan bisa menjadi refleksi dari berbagai dimensi kepribadian.

Dari kecintaan pada estetika, dorongan untuk berbagi, hingga kebutuhan untuk dikenali dan diingat.

Dalam perspektif psikologi, tidak ada yang sepenuhnya benar atau salah—yang penting adalah kesadaran akan alasan di balik perilaku kita.



Jadi, jika Anda termasuk orang yang selalu mengabadikan makanan sebelum menyantapnya, mungkin saatnya bertanya: apa yang sebenarnya saya cari dari kebiasaan ini? Keindahan? Kenangan? Atau koneksi sosial? Apa pun jawabannya, itu adalah bagian dari siapa diri Anda.