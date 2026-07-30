9 Kebiasaan Orang yang Mudah Mendapat Kepercayaan Menurut Psikologi, Begini Tipsnya

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa membangun kepercayaan tidak terjadi hanya lewat kesan pertama yang baik.

Kepercayaan justru tumbuh dari kebiasaan konsisten yang menunjukkan keandalan dan rasa hormat.

Orang yang cepat dipercaya biasanya menerapkan kebiasaan tersebut secara alami setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/7), berikut sembilan kebiasaan yang membantu seseorang cepat dipercaya oleh orang lain.

1. Menunjukkan empati yang tulus

Sebagian orang secara alami membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka. Mereka berusaha memahami perasaan orang lain secara lebih mendalam, bukan sekadar permukaan.

Alih-alih langsung memberi solusi, mereka lebih memilih memberikan dukungan emosional terlebih dahulu.

Empati yang tulus tanpa mengharap balasan inilah yang membuat mereka mudah dipercaya.

2. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara