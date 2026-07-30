Batuk Tak Kunjung Reda? Bisa Jadi 7 Makanan Ini Penyebabnya

ilustrasi orang yang sakit. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Ketika tubuh mengalami batuk, pilek, atau gangguan pernapasan ringan, banyak orang berusaha mempercepat pemulihan dengan mengonsumsi makanan yang dianggap sehat.
Buah-buahan, susu, makanan laut, hingga makanan fermentasi sering dipilih karena dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh.
Namun, pada kondisi tertentu, beberapa makanan bergizi justru dapat memicu respons tubuh yang membuat gejala pernapasan terasa semakin mengganggu.
Hal ini dapat terjadi karena adanya sensitivitas terhadap kandungan tertentu, seperti histamin, zat asam, atau senyawa yang dapat memicu iritasi pada tenggorokan dan saluran napas.
Dilansir dari NDTV, berikut tujuh makanan sehat yang pada sebagian orang dapat memperburuk batuk, pilek, dan hidung tersumbat.
Susu dan olahannya merupakan sumber nutrisi penting karena mengandung protein, kalsium, vitamin B12, serta berbagai zat yang mendukung kesehatan tubuh.
Meski begitu, sebagian orang merasa produksi lendir meningkat setelah mengonsumsi produk susu ketika sedang mengalami infeksi saluran pernapasan.
Terutama bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau sensitif terhadap protein susu, konsumsi produk ini dapat memicu rasa tidak nyaman seperti tenggorokan terasa penuh, perut kembung, hingga batuk yang semakin mengganggu.
Makanan pedas memiliki kandungan capsaicin yang dikenal memberikan manfaat tertentu bagi metabolisme dan memiliki sifat antioksidan.
Namun, ketika tenggorokan sedang mengalami peradangan akibat batuk atau pilek, makanan pedas dapat menjadi pemicu iritasi.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!