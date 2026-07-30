Batuk Tak Kunjung Reda? Bisa Jadi 7 Makanan Ini Penyebabnya

JawaPos.com – Ketika tubuh mengalami batuk, pilek, atau gangguan pernapasan ringan, banyak orang berusaha mempercepat pemulihan dengan mengonsumsi makanan yang dianggap sehat.

Buah-buahan, susu, makanan laut, hingga makanan fermentasi sering dipilih karena dipercaya mampu meningkatkan daya tahan tubuh.

Namun, pada kondisi tertentu, beberapa makanan bergizi justru dapat memicu respons tubuh yang membuat gejala pernapasan terasa semakin mengganggu.

Hal ini dapat terjadi karena adanya sensitivitas terhadap kandungan tertentu, seperti histamin, zat asam, atau senyawa yang dapat memicu iritasi pada tenggorokan dan saluran napas.

Dilansir dari NDTV, berikut tujuh makanan sehat yang pada sebagian orang dapat memperburuk batuk, pilek, dan hidung tersumbat.

1. Produk Susu Susu dan olahannya merupakan sumber nutrisi penting karena mengandung protein, kalsium, vitamin B12, serta berbagai zat yang mendukung kesehatan tubuh.

Meski begitu, sebagian orang merasa produksi lendir meningkat setelah mengonsumsi produk susu ketika sedang mengalami infeksi saluran pernapasan.

Terutama bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau sensitif terhadap protein susu, konsumsi produk ini dapat memicu rasa tidak nyaman seperti tenggorokan terasa penuh, perut kembung, hingga batuk yang semakin mengganggu.

2. Makanan Pedas Makanan pedas memiliki kandungan capsaicin yang dikenal memberikan manfaat tertentu bagi metabolisme dan memiliki sifat antioksidan.