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Rabbany Wanadriani
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.11 WIB

Ingin Otak Tetap Tajam? Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Rutin

ilustrasi orang makan cokelat hitam. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang makan cokelat hitam. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjaga kesehatan otak menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan kemampuan berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi seiring bertambahnya usia. Meski penurunan fungsi kognitif merupakan bagian dari proses penuaan, pola makan yang sehat dapat membantu menjaga performa otak tetap optimal.

Asupan nutrisi tertentu diketahui berperan dalam mendukung fungsi kognitif, menjaga komunikasi antarsel saraf, serta membantu mengurangi risiko penurunan kemampuan berpikir yang berkaitan dengan usia.

Selain berdampak pada daya ingat dan konsentrasi, kesehatan otak juga berpengaruh terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan bergizi menjadi salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan otak.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang dikenal baik untuk menjaga fungsi otak.

1. Kacang Kenari

Kacang kenari merupakan sumber asam lemak omega-3 dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan otak.

Kandungan nutrisinya membantu mendukung fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, serta membantu kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.

Mengonsumsi kacang kenari secara rutin juga dikaitkan dengan kesehatan otak yang lebih baik seiring bertambahnya usia.

2. Buah Beri

Blueberry, stroberi, dan rasberi termasuk kelompok buah beri yang kaya akan antioksidan serta flavonoid.

Senyawa tersebut dipercaya membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus mendukung daya ingat, konsentrasi, dan kecepatan berpikir.

Menjadikan buah beri sebagai bagian dari pola makan sehari-hari dapat membantu menjaga fungsi otak tetap optimal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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