Dari Pagi hingga Malam, Ini 6 Cara Menjaga Suasana Hati Tetap Positif

ilustrasi orang yang senang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Di tengah kehidupan modern yang berjalan semakin cepat, banyak orang tanpa sadar terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari.
Kesibukan, kurangnya waktu istirahat, tingkat stres yang tinggi, pola makan yang tidak teratur, hingga minimnya aktivitas fisik dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi emosional seseorang.
Jika tidak dikelola dengan baik, berbagai faktor tersebut dapat memicu perasaan cemas, mudah lelah secara mental, perubahan suasana hati, hingga menurunnya kepuasan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Namun, menjaga suasana hati agar tetap positif tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih seimbang.
Dilansir dari NDTV, berikut beberapa cara yang dapat diterapkan untuk membantu mengatur suasana hati agar lebih baik sepanjang hari.
Cara memulai pagi dapat memengaruhi suasana hati selama satu hari penuh. Rutinitas pagi yang dilakukan dengan tenang membantu tubuh dan pikiran mempersiapkan diri menghadapi berbagai aktivitas.
Setelah bangun tidur, biasakan mengonsumsi air putih untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Selain itu, aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki juga dapat memberikan manfaat positif. Gerakan tubuh dipercaya mampu merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang berkaitan dengan perasaan senang dan nyaman.
Memulai hari dengan langkah sederhana dapat membantu menciptakan energi positif sejak pagi.
Makanan memiliki hubungan erat dengan energi dan kondisi emosional seseorang. Setelah mendapatkan paparan cahaya alami dan melakukan aktivitas ringan, tubuh membutuhkan asupan yang tepat.
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