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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.18 WIB

Rambut Keriting Bebas Kusut! Ini 6 Tips Perawatan yang Wajib Dicoba

Ilustrasi perawatan rambut keriting (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi perawatan rambut keriting (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Rambut keriting memiliki karakter yang khas dan mampu memberikan tampilan yang unik. Namun, jenis rambut ini umumnya lebih mudah kering, mengembang, serta kusut sehingga membutuhkan perawatan yang tepat agar tetap sehat dan mudah ditata.

Dengan rutinitas perawatan yang sesuai, rambut keriting dapat terlihat lebih lembut, terhidrasi, dan tidak mudah kusut. Beberapa langkah sederhana juga bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa memerlukan perawatan yang rumit.

Dirangkum dari berbagai sumber kesehatan, berikut enam cara yang dapat membantu menjaga rambut keriting tetap rapi dan mudah diatur.

1. Batasi Frekuensi Keramas

Rambut keriting sebaiknya tidak dicuci setiap hari. Keramas sekitar satu hingga dua kali dalam seminggu sudah cukup untuk membantu mempertahankan minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan rambut.

Selain itu, gunakan sampo yang memang diformulasikan khusus untuk rambut keriting agar kelembapan alaminya tetap terjaga.

2. Gunakan Pelembap Rambut

Setelah selesai keramas, aplikasikan pelembap atau krim khusus rambut keriting untuk membantu menjaga kadar air pada helai rambut.

Produk pelembap juga dapat digunakan sebelum menata rambut agar hasil penataan lebih rapi sekaligus mengurangi risiko rambut mengembang.

3. Pakai Hair Dryer dengan Diffuser

Jika harus menggunakan pengering rambut, pilih alat yang dilengkapi diffuser. Aksesori ini membantu menyebarkan aliran udara secara merata sehingga bentuk ikal tetap terjaga dan rambut tidak mudah kusut.

Gunakan suhu rendah agar rambut terhindar dari kerusakan akibat panas berlebih.

4. Pilih Produk Bebas Alkohol dan Sulfat

Saat memilih produk perawatan rambut, perhatikan kandungan di dalamnya. Sebaiknya hindari produk yang mengandung alkohol dan sodium lauryl sulfate (SLS), karena bahan tersebut dapat mengurangi kelembapan alami rambut dan membuat rambut keriting menjadi lebih kering.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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