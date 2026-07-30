Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 14.02 WIB

Psikolog Bagikan Tips Kembali ke Sekolah agar Anak Lebih Percaya Diri dan Siap Belajar 

Tips kembali ke sekolah (pinterest)

JawaPos.com - Memulai tahun ajaran baru sering kali menjadi momen yang penuh antusiasme sekaligus tantangan bagi anak maupun orang tua.

Menurut ulasan terbaru di Psychology Today, keberhasilan anak di sekolah tidak ditentukan oleh nilai sempurna atau rutinitas yang tanpa cela, melainkan dari rasa aman secara emosional, tubuh yang cukup beristirahat, dan kepercayaan diri untuk menghadapi proses belajar.

Salah satu langkah terpenting adalah mengembalikan rutinitas harian sebelum sekolah dimulai. Orang tua disarankan mulai mengatur kembali jadwal tidur, waktu bangun, makan, dan aktivitas belajar beberapa hari atau minggu sebelumnya. Rutinitas yang konsisten membantu anak beradaptasi lebih mudah dan mengurangi kecemasan saat kembali ke lingkungan sekolah.

Orang tua perlu memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaan mereka. Alih-alih langsung mencari solusi, dengarkan kekhawatiran anak tentang guru baru, teman sekelas, atau pelajaran yang akan dihadapi. Sikap empati dan komunikasi yang terbuka membuat anak merasa didukung sehingga lebih siap menghadapi tantangan di sekolah.

Pentingnya mendorong kemandirian. Biarkan anak menyiapkan perlengkapan sekolah, memilih pakaian, atau mengatur tasnya sendiri sesuai usia mereka.

Kebiasaan sederhana ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sekaligus membangun kepercayaan diri dalam menghadapi aktivitas sehari-hari.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Dari Protein hingga Olahraga, Ini 6 Cara Alami Bantu Tingkatkan Metabolisme - Image
Lifestyle

Dari Protein hingga Olahraga, Ini 6 Cara Alami Bantu Tingkatkan Metabolisme

Kamis, 30 Juli 2026 | 06.19 WIB

Tak Perlu Mahal, Ini 6 Cara Alami Cerahkan Siku dan Lutut yang Menggelap - Image
Lifestyle

Tak Perlu Mahal, Ini 6 Cara Alami Cerahkan Siku dan Lutut yang Menggelap

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.49 WIB

Tak Perlu Mahal, 6 Cara Alami Ini Ampuh Samarkan Flek Hitam di Wajah - Image
Lifestyle

Tak Perlu Mahal, 6 Cara Alami Ini Ampuh Samarkan Flek Hitam di Wajah

Rabu, 29 Juli 2026 | 23.43 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore