Psikolog Bagikan Tips Kembali ke Sekolah agar Anak Lebih Percaya Diri dan Siap Belajar 

Tips kembali ke sekolah (pinterest)

JawaPos.com - Memulai tahun ajaran baru sering kali menjadi momen yang penuh antusiasme sekaligus tantangan bagi anak maupun orang tua.

Menurut ulasan terbaru di Psychology Today, keberhasilan anak di sekolah tidak ditentukan oleh nilai sempurna atau rutinitas yang tanpa cela, melainkan dari rasa aman secara emosional, tubuh yang cukup beristirahat, dan kepercayaan diri untuk menghadapi proses belajar.

Salah satu langkah terpenting adalah mengembalikan rutinitas harian sebelum sekolah dimulai. Orang tua disarankan mulai mengatur kembali jadwal tidur, waktu bangun, makan, dan aktivitas belajar beberapa hari atau minggu sebelumnya. Rutinitas yang konsisten membantu anak beradaptasi lebih mudah dan mengurangi kecemasan saat kembali ke lingkungan sekolah.

Orang tua perlu memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan perasaan mereka. Alih-alih langsung mencari solusi, dengarkan kekhawatiran anak tentang guru baru, teman sekelas, atau pelajaran yang akan dihadapi. Sikap empati dan komunikasi yang terbuka membuat anak merasa didukung sehingga lebih siap menghadapi tantangan di sekolah.

Pentingnya mendorong kemandirian. Biarkan anak menyiapkan perlengkapan sekolah, memilih pakaian, atau mengatur tasnya sendiri sesuai usia mereka.