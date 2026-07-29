Dari Protein hingga Olahraga, Ini 6 Cara Alami Bantu Tingkatkan Metabolisme

Cara untuk Dapat Meningkatkan Metabolisme Tubuh Secara Alami (freepik.com )
JawaPos.com – Memiliki energi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari tentu menjadi keinginan banyak orang. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menjaga stamina adalah metabolisme tubuh yang berjalan dengan baik.
Metabolisme merupakan proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Ketika sistem metabolisme bekerja secara optimal, tubuh dapat menggunakan energi dengan lebih efektif, membantu pengolahan nutrisi, serta mendukung aktivitas harian.
Sebaliknya, metabolisme yang kurang optimal dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lelah dan kurang bertenaga.
Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa cara alami yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuh.
Mengonsumsi makanan kaya protein menjadi salah satu cara yang dapat mendukung kerja metabolisme tubuh.
Protein membutuhkan energi lebih banyak untuk dicerna dibandingkan beberapa jenis nutrisi lain. Beberapa pilihan sumber protein yang baik antara lain ikan, ayam tanpa lemak, telur, tahu, dan tempe.
Asupan protein yang cukup juga membantu menjaga massa otot, yang berperan dalam proses pembakaran energi tubuh.
Kekurangan cairan dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk proses metabolisme.
Mencukupi kebutuhan air setiap hari membantu menjaga tubuh tetap bekerja secara optimal. Selain itu, tubuh yang terhidrasi dengan baik juga dapat mendukung proses pembakaran energi.
Karena itu, jangan menunggu haus untuk minum. Pastikan asupan cairan terpenuhi agar tubuh tetap bugar sepanjang hari.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya