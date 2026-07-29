Dari Protein hingga Olahraga, Ini 6 Cara Alami Bantu Tingkatkan Metabolisme

JawaPos.com – Memiliki energi yang cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari tentu menjadi keinginan banyak orang. Salah satu faktor yang berperan penting dalam menjaga stamina adalah metabolisme tubuh yang berjalan dengan baik.

Metabolisme merupakan proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Ketika sistem metabolisme bekerja secara optimal, tubuh dapat menggunakan energi dengan lebih efektif, membantu pengolahan nutrisi, serta mendukung aktivitas harian.

Sebaliknya, metabolisme yang kurang optimal dapat membuat seseorang lebih mudah merasa lelah dan kurang bertenaga.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut beberapa cara alami yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuh.

1. Perbanyak Konsumsi Protein Mengonsumsi makanan kaya protein menjadi salah satu cara yang dapat mendukung kerja metabolisme tubuh.

Protein membutuhkan energi lebih banyak untuk dicerna dibandingkan beberapa jenis nutrisi lain. Beberapa pilihan sumber protein yang baik antara lain ikan, ayam tanpa lemak, telur, tahu, dan tempe.

Asupan protein yang cukup juga membantu menjaga massa otot, yang berperan dalam proses pembakaran energi tubuh.

2. Pastikan Tubuh Mendapat Cukup Air Kekurangan cairan dapat memengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk proses metabolisme.

Mencukupi kebutuhan air setiap hari membantu menjaga tubuh tetap bekerja secara optimal. Selain itu, tubuh yang terhidrasi dengan baik juga dapat mendukung proses pembakaran energi.