Tak Perlu Mahal, 6 Cara Alami Ini Ampuh Samarkan Flek Hitam di Wajah

Ilustrasi kulit kusam dan flek hitam. (Freepik)

JawaPos.com – Flek hitam menjadi salah satu masalah kulit yang cukup sering dialami banyak orang karena dapat mengganggu penampilan dan menurunkan rasa percaya diri.

Noda gelap pada kulit ini umumnya muncul akibat berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari berlebih, proses penuaan, bekas jerawat, perubahan hormon, hingga pola hidup yang kurang sehat.

Meski demikian, flek hitam dapat disamarkan dengan perawatan yang tepat. Selain menggunakan produk perawatan kulit, beberapa bahan alami juga dipercaya dapat membantu mencerahkan kulit dan mengurangi tampilan noda gelap.

Dilansir dari laman Hellosehat dan Halodoc, berikut enam cara alami yang dapat dicoba untuk membantu memudarkan flek hitam di wajah.

1. Air Lemon Cara pertama yang dapat membantu memudarkan flek hitam yaitu menggunakan air lemon.

Lemon mengandung vitamin C dan asam sitrat yang berperan sebagai antioksidan serta membantu proses pengangkatan sel kulit mati.

Kandungan tersebut dipercaya dapat membantu mencerahkan kulit dan membuat warna kulit tampak lebih merata.

Untuk penggunaannya, air lemon dapat dioleskan pada area flek hitam. Namun, bagi pemilik kulit sensitif, sebaiknya mencampurkannya dengan bahan lain seperti madu atau yoghurt agar risiko iritasi berkurang.

2. Cuka Apel Cuka apel juga sering digunakan sebagai salah satu bahan alami untuk membantu merawat kulit yang memiliki flek hitam.

Kandungan asam asetat dan antioksidan di dalamnya dipercaya dapat membantu proses eksfoliasi kulit serta mendukung tampilan kulit yang lebih cerah.

Cara menggunakannya yaitu dengan mencampurkan satu sendok teh cuka apel dengan dua sendok teh air.

Setelah itu, oleskan campuran tersebut menggunakan kapas pada area flek hitam dan diamkan selama 5 hingga 10 menit sebelum dibilas dengan air bersih.