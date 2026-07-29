Rahasia Kulit Lebih Halus, Ini 6 Cara Merawat Wajah dari Masalah Milia

ilustrasi milia pada wajah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Munculnya bintik-bintik putih kecil di wajah sering kali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Kondisi tersebut dikenal sebagai milia, yaitu benjolan kecil berwarna putih yang biasanya muncul di area kulit tertentu.
Milia umumnya ditemukan di sekitar mata, pipi, hidung, atau bagian wajah lainnya yang memiliki kulit lebih sensitif.
Sekilas, milia memang terlihat mirip dengan jerawat karena sama-sama berbentuk benjolan kecil. Namun, milia terbentuk akibat keratin atau sel kulit mati yang terperangkap di bawah permukaan kulit, bukan karena penyumbatan minyak seperti pada jerawat.
Beberapa faktor yang dapat memengaruhi munculnya milia antara lain penumpukan sel kulit mati, paparan sinar matahari berlebihan, penggunaan produk perawatan kulit yang kurang sesuai, hingga kebiasaan merawat wajah yang tidak optimal.
Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara yang dapat membantu merawat kulit dan mengurangi munculnya milia.
Menjaga kebersihan wajah menjadi langkah dasar dalam merawat kulit.
Membersihkan wajah secara rutin dapat membantu mengangkat kotoran, minyak, dan sisa produk yang menempel sehingga kulit tetap terjaga kebersihannya.
Gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit agar tidak menyebabkan iritasi atau membuat kulit menjadi terlalu kering.
Hindari menggosok wajah terlalu keras karena dapat memperburuk kondisi kulit sensitif.
Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya