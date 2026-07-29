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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.36 WIB

Rahasia Kulit Lebih Halus, Ini 6 Cara Merawat Wajah dari Masalah Milia

ilustrasi milia pada wajah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi milia pada wajah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Munculnya bintik-bintik putih kecil di wajah sering kali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Kondisi tersebut dikenal sebagai milia, yaitu benjolan kecil berwarna putih yang biasanya muncul di area kulit tertentu.

Milia umumnya ditemukan di sekitar mata, pipi, hidung, atau bagian wajah lainnya yang memiliki kulit lebih sensitif.

Sekilas, milia memang terlihat mirip dengan jerawat karena sama-sama berbentuk benjolan kecil. Namun, milia terbentuk akibat keratin atau sel kulit mati yang terperangkap di bawah permukaan kulit, bukan karena penyumbatan minyak seperti pada jerawat.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi munculnya milia antara lain penumpukan sel kulit mati, paparan sinar matahari berlebihan, penggunaan produk perawatan kulit yang kurang sesuai, hingga kebiasaan merawat wajah yang tidak optimal.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara yang dapat membantu merawat kulit dan mengurangi munculnya milia.

1. Rutin Membersihkan Wajah

Menjaga kebersihan wajah menjadi langkah dasar dalam merawat kulit.

Membersihkan wajah secara rutin dapat membantu mengangkat kotoran, minyak, dan sisa produk yang menempel sehingga kulit tetap terjaga kebersihannya.

Gunakan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit agar tidak menyebabkan iritasi atau membuat kulit menjadi terlalu kering.

Hindari menggosok wajah terlalu keras karena dapat memperburuk kondisi kulit sensitif.

2. Lakukan Eksfoliasi Secara Teratur

Eksfoliasi dapat membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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