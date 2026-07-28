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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.29 WIB

Bukan Sekadar Kenyang, 6 Makanan Ini Punya Khasiat Menenangkan Pikiran Sebelum Tidur

ilustrasi orang yang insomnia. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Gangguan tidur atau insomnia sering membuat seseorang sulit mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan tubuh merasa lelah, tetapi juga dapat memengaruhi konsentrasi dan suasana hati keesokan harinya.

Salah satu cara alami yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur adalah memperhatikan makanan yang dikonsumsi sebelum beristirahat.

Beberapa makanan mengandung nutrisi penting seperti triptofan, magnesium, antioksidan, serta lemak sehat yang berperan dalam membantu tubuh memproduksi hormon melatonin dan serotonin.

Kedua hormon tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan rasa rileks, menenangkan pikiran, dan membantu tubuh memasuki fase tidur lebih mudah.

Dilansir dari English Jagran, berikut enam makanan yang dapat dikonsumsi sebelum tidur untuk membantu mengatasi insomnia dan membuat tidur lebih berkualitas.

1. Kiwi

Kiwi menjadi salah satu buah yang baik dikonsumsi sebelum tidur karena kaya akan antioksidan dan berbagai nutrisi penting.

Kandungan antioksidan dalam kiwi membantu mengurangi stres oksidatif yang dapat mengganggu kualitas tidur.

Selain itu, buah ini juga mengandung serotonin alami yang berperan dalam membantu tubuh merasa lebih tenang dan rileks.

Mengonsumsi kiwi secara rutin bersama pola makan seimbang yang terdiri dari sayuran, buah, protein, dan serat dapat mendukung kesehatan tubuh sekaligus membantu memperbaiki pola tidur.

2. Pisang

Pisang tidak hanya praktis dikonsumsi, tetapi juga memiliki kandungan nutrisi yang mendukung kualitas tidur.

Buah ini mengandung kalium, vitamin, mineral, serta triptofan yang membantu tubuh dalam proses pembentukan serotonin dan melatonin.

Kandungan tersebut dapat membantu mengatur fungsi otak dan tubuh sehingga lebih mudah merasa rileks menjelang waktu tidur.

Mengonsumsi satu buah pisang sebelum tidur bisa menjadi pilihan camilan sehat untuk membantu tubuh bersiap beristirahat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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