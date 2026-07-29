Kerap Insomnia? 6 Makanan Ini Bisa Dikonsumsi Sebelum Tidur, Mengobati Begadang Berkepanjangan

JawaPos.com - Anda dapat mengurangi gejala insomnia secara signifikan dengan mengonsumsi makanan yang tepat sebelum tidur.

Makanan kaya triptofan adalah makanan yang harus Anda konsumsi setiap saat.

Asam amino yang terkandung di dalamnya membantu produksi melatonin dan serotonin, keduanya bantu meningkatkan relaksasi dan kualitas tidur.

Dilansir English jagran, berikut enam makanan yang sebaiknya Anda konsumsi tepat sebelum tidur untuk mengatasi insomnia dan kualitas tidur lebih baik.

1. Kiwi

Antioksidan yang melimpah dalam kiwi bantu mengurangi stres oksidatif dan insomnia.

Tak hanya itu, kiwi juga mengandung serotonin, zat kimia alami yang menenangkan pikiran.

Konsumsilah makanan seimbang yang terdiri dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan beserta protein dan serat untuk mencegah masalah tidur.

2. Pisang