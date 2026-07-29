Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 11.03 WIB

Kerap Insomnia? 6 Makanan Ini Bisa Dikonsumsi Sebelum Tidur, Mengobati Begadang Berkepanjangan

Berbagai makanan yang bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur malam (Dok. Freepik) - Image

Berbagai makanan yang bisa membantu menenangkan pikiran sebelum tidur malam (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Anda dapat mengurangi gejala insomnia secara signifikan dengan mengonsumsi makanan yang tepat sebelum tidur.

Makanan kaya triptofan adalah makanan yang harus Anda konsumsi setiap saat.

Asam amino yang terkandung di dalamnya membantu produksi melatonin dan serotonin, keduanya bantu meningkatkan relaksasi dan kualitas tidur.

Dilansir English jagran, berikut enam makanan yang sebaiknya Anda konsumsi tepat sebelum tidur untuk mengatasi insomnia dan kualitas tidur lebih baik.

1. Kiwi

Antioksidan yang melimpah dalam kiwi bantu mengurangi stres oksidatif dan insomnia.

Tak hanya itu, kiwi juga mengandung serotonin, zat kimia alami yang menenangkan pikiran.

Konsumsilah makanan seimbang yang terdiri dari buah-buahan, sayuran hijau, dan kacang-kacangan beserta protein dan serat untuk mencegah masalah tidur.

2. Pisang

Tahukah Anda bahwa pisang mengandung banyak vitamin, mineral, kalium, dan triptofan?

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bukan Sekadar Kenyang, 6 Makanan Ini Punya Khasiat Menenangkan Pikiran Sebelum Tidur - Image
Lifestyle

Bukan Sekadar Kenyang, 6 Makanan Ini Punya Khasiat Menenangkan Pikiran Sebelum Tidur

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.29 WIB

Tak Hanya Telur, Ini 8 Makanan Berprotein Tinggi untuk Menambah Massa Otot - Image
Lifestyle

Tak Hanya Telur, Ini 8 Makanan Berprotein Tinggi untuk Menambah Massa Otot

Selasa, 28 Juli 2026 | 04.41 WIB

Usus Lebih Sehat, Ini 9 Makanan Kaya Serat yang Wajib Masuk Menu Harian - Image
Lifestyle

Usus Lebih Sehat, Ini 9 Makanan Kaya Serat yang Wajib Masuk Menu Harian

Minggu, 26 Juli 2026 | 22.27 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore