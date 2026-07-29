Lolos dari Burnout: 6 Taktik Psikologis yang Selalu Dipakai Orang Cerdas

Taktik Psikologis yang Selalu Dipakai Orang Cerdas. (Pexels)
JawaPos.com – Merasa jalan di tempat atau mengalami fase stuck dalam perjalanan hidup adalah hal yang wajar dan bisa dialami oleh siapa saja.
Baik dalam hal karier, hubungan, maupun pengembangan diri, dinamika kehidupan terkadang membawa seseorang pada titik dimana semua terasa membosankan dan tidak maju.
Namun, perbedaan utama antara individu biasa dan orang yang berpikiran cerdas terletak pada cara mereka merespons momen kejenuhan tersebut.
Bukannya panik atau menyerah pada keadaan, orang-orang dengan kecakapan emosional dan intelektual yang tinggi biasanya menggunakan momen ini sebagai sinyal untuk beristirahat dan mengatur ulang strategi.
Melansir dari laman Yourtango pada Rabu (29/07), menyebutkan individu yang cerdas tidak melihat kondisi buntu sebagai kegagalan, melainkan sebagai petunjuk bahwa ada aspek dalam hidup yang perlu diubah.
Menariknya, pendekatan yang diambil oleh orang-orang cerdas ini sejalan dengan temuan ilmiah di bidang psikologi.
Studi yang dipublikasikan dalam Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa kemampuan untuk melakukan reframing, serta menerapkan kebiasaan evaluasi diri secara berkala dapat meningkatkan fleksibilitas kognitif.
Fleksibilitas kognitif inilah yang membantu otak menemukan solusi-solusi kreatif baru dan menghindarkan seseorang dari stres berkepanjangan saat menghadapi jalan buntu.
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