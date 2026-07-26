10 Kebiasaan Harian Orang Cerdas agar Otak Tetap Tajam di Usia Tua Menurut Psikologi

Kebiasaan harian orang cerdas agar otak tetap tajam di usia tua menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kecerdasan bukanlah angka tetap yang diberikan sejak lahir dan tidak dapat berubah selamanya.
Kecerdasan memiliki sifat yang cukup fleksibel dan dapat terus dilatih melalui kebiasaan tertentu sehari-hari.
Orang cerdas memahami hal ini sehingga membentuk kebiasaan yang membantu menjaga ketajaman otak seiring bertambahnya usia.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/7), berikut sepuluh kebiasaan harian yang biasa dilakukan orang cerdas agar otak tetap tajam meski usia terus bertambah.
1. Tidur lebih dari tujuh jam setiap malam
Berbagai penelitian menegaskan bahwa kurang tidur setiap malam dapat menurunkan kemampuan kognitif seseorang secara signifikan.
Tidur selama tujuh hingga sembilan jam setiap hari menjadi kebiasaan penting yang perlu dijaga secara konsisten.
Waktu tidur yang cukup terbukti mampu meningkatkan suasana hati, kreativitas, serta ketajaman mental di siang hari.
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