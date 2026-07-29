Tips Tanggal Tua, Ini 7 Pengeluaran yang Dipangkas Orang Cerdas Saat Keuangan Menipis

Pengeluaran yang dipangkas orang cerdas saat keuangan lagi menipis / foto : Magnific/ pressfoto
JawaPos.com – Orang cerdas biasanya mulai memangkas pengeluaran tertentu dari anggaran begitu keuangan terasa ketat.
Mereka menyusun ulang prioritas agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi meski dana semakin terbatas.
Langkah ini membantu menjaga kestabilan keuangan tanpa harus kehilangan hal yang benar-benar penting.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/7), berikut tujuh pengeluaran yang biasa dipangkas orang cerdas saat keuangan menipis.
1. Layanan perawatan kecantikan
Banyak orang cerdas pertama kali memangkas anggaran untuk perawatan rambut, kuku, dan kecantikan lainnya.
Penampilan memang berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi kebutuhan pokok tetap harus diutamakan lebih dulu.
Membiarkan rambut tumbuh lebih panjang atau merawat kuku sendiri menjadi pilihan yang masuk akal.
Pilihan ini membantu mengalihkan dana ke kebutuhan penting seperti belanja bahan pokok dan bahan bakar.
Merawat diri tetap bisa dilakukan tanpa mengeluarkan banyak uang untuk layanan profesional.
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