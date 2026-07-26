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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 22.33 WIB

Tampak Tak Biasa, Ini 7 Kebiasaan Orang Cerdas Menurut Psikologi

ciri kepribadian orang yang cerdas menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto) - Image

ciri kepribadian orang yang cerdas menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto)

JawaPos.com – Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi sering kali menunjukkan pola perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang. Dalam sudut pandang psikologi, sejumlah kebiasaan yang sekilas tampak tidak lazim justru dapat mencerminkan cara berpikir yang lebih kompleks dan analitis.

Beberapa perilaku tersebut mungkin dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Namun, psikologi menilai kebiasaan itu dapat berkaitan dengan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, hingga cara individu memproses informasi secara lebih mendalam.

Perbedaan pola pikir inilah yang membuat orang berkemampuan intelektual tinggi kerap memiliki karakteristik unik dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meski tidak selalu dimiliki setiap individu cerdas, sejumlah kebiasaan tersebut cukup sering ditemukan dalam berbagai penelitian psikologi.

Mengutip laporan dari GE Editing, terdapat tujuh kebiasaan unik yang kerap dikaitkan dengan orang berintelegensi tinggi menurut perspektif psikologi. Berikut ulasan selengkapnya.

1. Melamun sebagai tanda otak yang sangat aktif

Orang yang sering melamun justru memiliki otak yang lebih aktif dibandingkan mereka yang selalu fokus pada satu hal.

Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas melamun terkait erat dengan kemampuan memecahkan masalah kompleks dan berpikir kreatif.

Saat pikiran mengembara, otak mendapat kebebasan untuk mengeksplorasi solusi-solusi yang tidak konvensional dan ide-ide inovatif.

Momen-momen ketika seseorang tampak "tidak hadir" sebenarnya adalah waktu ketika otak sedang bekerja keras mengolah informasi dan mencari koneksi baru.

Para ahli menyarankan bahwa daripada langsung kembali ke realitas, biarkan pikiran berkelana karena bisa jadi kamu sedang menemukan sesuatu yang cemerlang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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