Sering Merasa Hidup Terlalu Berat? Simak 5 Cara Memperluas Perspektif agar Hidup Tak Mudah Terbebani!

JawaPos.com — Cara seseorang memandang suatu peristiwa sering kali lebih menentukan daripada peristiwa itu sendiri. Dua orang dapat menghadapi situasi yang sama, tetapi menghasilkan respons emosional yang sangat berbeda.

Dalam psikologi, perspektif bukan sekadar cara melihat masalah, melainkan kumpulan sikap, pola pikir, dan emosi yang membentuk cara seseorang memahami dunia.

Perspektif yang sehat membantu seseorang menghadapi tekanan, mengambil keputusan lebih bijak, sekaligus menjaga ketenangan ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan.

Kabar baiknya, kemampuan melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang lebih luas bukanlah bakat bawaan. Perspektif dapat dilatih melalui kebiasaan sehari-hari, mulai dari rasa ingin tahu, refleksi diri, hingga keberanian menerima bahwa tidak semua keadaan bisa dikendalikan.

Dilansir dari Psychology Today, Rabu (29/7), pakar ketahanan psikologis dan penulis buku Calm Within the Storm, Dr. Robyne Hanley-Dafoe, menjelaskan bahwa perubahan kecil dalam cara memandang suatu keadaan sering kali mampu mengubah keseluruhan pengalaman seseorang.

Untuk itu, simak lima cara praktis untuk memperluas perspektif dan membantu seseorang melihat berbagai situasi kehidupan dengan cara yang lebih terbuka, bijaksana, dan proporsional:

1. Sadari bahwa satu kejadian buruk bukan berarti seluruh hidup sedang buruk

Hanley-Dafoe menceritakan pengalaman ketika putranya lupa membawa seragam dalam sebuah turnamen basket sehingga tidak diizinkan bermain.