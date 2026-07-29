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Endah Primasari Utami
Rabu, 29 Juli 2026 | 19.35 WIB

Ketika Keadaan Menjadi Gelap Gulita, Lentera Mana yang Akan Anda Pilih? Ungkap Bagaimana Anda Menentukan Jalan Hidup

Lentera yang dipilih ungkap bagaimana Anda menentukan jalan hidup. Sumber: Instagram aromanna.life. - Image

Lentera yang dipilih ungkap bagaimana Anda menentukan jalan hidup. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Ketika keadaan menjadi gelap gulita, tentu Anda akan sulit untuk melangkah.

Itu sebabnya, Anda membutuhkan lentera untuk membantu Anda menemukan jalan.

Lentera yang Anda pilih untuk menerangi jalan tanpa sadar mengungkap bagaimana Anda menentukan jalan hidup, terutama dalam ketidakjelasan seperti yang dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Rabu (29/7).

A. Lentera Minyak Kuningan

Anda memiliki karakter navigator yang teruji waktu.

Jadi, Anda cenderung memilih sesuatu yang tradisional dan sudah terbukti kualitasnya.

Termasuk ketika keadaan menjadi tidak jelas, Anda akan mengandalkan metode dan kebijaksanaan yang telah berhasil sebelumnya, baik milik Anda sendiri atau orang lain.

Tapi, tetap bersikeras pada cara lama meski situasi telah berubah sering kali membuat pekerjaan menjadi tidak efisien.

Gunakanlah aroma rosemary untuk mendukung kepercayaan pada pendekatan baru di samping pendekatan yang telah terbukti.

B. Lentera LED Modern

Editor: Hanny Suwindari
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