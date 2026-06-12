Terus Hadir Meskipun dalam Keadaan Sulit? 8 Ciri Ini Menjelaskan Diri Anda Menurut Psikologi

seseorang yang selalu dalam keadaan sulit./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa ketika tekanan pekerjaan menumpuk, hubungan mengalami masalah, kesehatan menurun, atau berbagai tantangan datang bersamaan.
Dalam situasi seperti itu, tidak semua orang mampu tetap bertahan dan terus melangkah. Namun, ada sebagian orang yang tetap hadir, tetap menjalankan tanggung jawab, dan tidak menyerah meskipun keadaan jauh dari ideal.
Menariknya, psikologi memandang kemampuan ini bukan sekadar soal "kuat" atau "keras kepala". Ada sejumlah karakteristik yang membuat seseorang mampu terus bertahan ketika menghadapi masa-masa sulit.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), jika Anda termasuk orang yang tetap berusaha hadir dan tidak mudah menyerah, delapan ciri berikut mungkin menggambarkan diri Anda.
1. Anda Memiliki Daya Tahan Mental yang Tinggi
Dalam psikologi, kemampuan untuk bangkit dan bertahan di tengah kesulitan dikenal sebagai resilience atau resiliensi. Ini bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kecewa, atau lelah. Justru orang yang resilien tetap merasakan emosi tersebut, tetapi mereka tidak membiarkan keadaan buruk menghentikan seluruh hidup mereka.
Mereka memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Ketika menghadapi kegagalan, mereka mungkin terluka, tetapi perlahan mereka kembali bangkit dan mencoba lagi.
2. Anda Memiliki Rasa Tanggung Jawab yang Kuat
Orang yang tetap hadir dalam masa sulit biasanya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka memahami bahwa ada kewajiban yang perlu dijalankan, baik terhadap keluarga, pekerjaan, maupun diri sendiri.
Psikologi menyebut sifat ini sebagai conscientiousness, salah satu dimensi utama dalam teori kepribadian Big Five. Individu dengan tingkat conscientiousness yang tinggi cenderung disiplin, dapat diandalkan, dan berusaha menyelesaikan apa yang telah mereka mulai.
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