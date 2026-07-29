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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.00 WIB

8 Tanda Orang Cerdas yang Terlihat Berbeda dari Kebanyakan Orang, Apa Saja?

ilustrasi orang cerdas yang suka menyendiri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang cerdas yang suka menyendiri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi sering kali memiliki cara berpikir dan kebiasaan yang berbeda dari kebanyakan orang.

Perbedaan tersebut terkadang membuat mereka terlihat unik, bahkan dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Padahal, beberapa perilaku itu muncul karena cara mereka memproses informasi, memecahkan masalah, dan memahami dunia.

Kecerdasan tidak selalu terlihat dari pencapaian besar, tetapi juga dapat tercermin melalui kebiasaan sehari-hari yang mungkin sulit dipahami orang lain.

Dilansir dari YourTango, berikut beberapa perilaku unik yang sering dikaitkan dengan orang-orang cerdas.

  1. Lebih produktif saat malam hari

Sebagian orang cerdas justru merasa lebih nyaman bekerja atau berpikir ketika suasana mulai tenang.

Saat malam hari, gangguan dari lingkungan berkurang sehingga mereka dapat lebih fokus mengeksplorasi ide dan menyelesaikan berbagai hal.

Kebiasaan tidur lebih larut sering kali disalahartikan sebagai kurang disiplin, padahal bagi sebagian individu, malam menjadi waktu terbaik untuk menghasilkan pemikiran kreatif.

  1. Mudah merasa bosan dengan hal monoton

Orang yang memiliki rasa ingin tahu tinggi biasanya membutuhkan tantangan baru agar pikirannya tetap aktif.

Rutinitas yang berulang dan tidak memberikan ruang untuk berkembang dapat membuat mereka cepat kehilangan motivasi.

Bukan berarti mereka tidak mampu menyelesaikan tugas sederhana, tetapi pikiran mereka cenderung mencari sesuatu yang lebih menantang dan bermakna.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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