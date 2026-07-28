Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 05.16 WIB

Tidak Semua Orang Nyaman, Ini 5 Tanda Anda Memiliki Kepribadian Berpengaruh

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)

JawaPos.com – Memiliki kepribadian kuat bukan berarti seseorang bersikap keras atau ingin mendominasi orang lain.

Justru, pribadi yang kuat biasanya terlihat dari cara seseorang membawa diri, mengambil keputusan, serta mempertahankan nilai yang diyakininya.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman berada di dekat sosok yang memiliki karakter seperti ini. Bagi sebagian orang, ketegasan, kejujuran, dan rasa percaya diri yang tinggi bisa terasa mengintimidasi.

Terkadang, ketika seseorang memasuki sebuah ruangan lalu suasana berubah menjadi lebih hati-hati, orang lain berbicara lebih pelan, atau merasa perlu memilih kata dengan cermat, hal tersebut bukan selalu karena sikap yang salah.

Bisa jadi, kehadiran Anda menunjukkan karakter yang kuat dan berbeda dari kebanyakan orang.

Menurut penulis reflektif sekaligus praktisi meditasi Lachlan Brown, memahami diri sendiri membuat seseorang lebih sadar bahwa tidak semua orang siap menerima pribadi yang autentik dan tegas.

Dilansir dari laman Hack Spirit, berikut lima tanda yang menunjukkan Anda mungkin memiliki kepribadian kuat dan alasan mengapa hal itu bisa membuat sebagian orang merasa segan.

1. Tidak Menyukai Percakapan yang Hanya Sebatas Permukaan

Orang dengan kepribadian kuat biasanya tidak mudah merasa puas dengan obrolan ringan yang hanya membahas hal-hal sederhana.

Anda mungkin lebih tertarik membicarakan tujuan hidup, impian, pengalaman, nilai pribadi, atau proses berkembang menjadi lebih baik dibandingkan sekadar mengikuti tren atau topik yang sedang ramai.

Bagi Anda, percakapan yang bermakna terasa lebih berharga.

Namun, kedalaman cara berpikir ini terkadang membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Sebab, tidak semua orang siap membuka sisi pribadi atau membicarakan hal-hal yang lebih mendalam.

Ketika Anda hadir dengan perhatian penuh dan mengajukan pertanyaan yang tulus, orang lain bisa merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri secara lebih jujur.

2. Mampu Membuat dan Mempertahankan Batasan

Salah satu tanda pribadi yang kuat adalah kemampuan memahami batas diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Melihat 7 Tanda Ini pada Rekan Kerja Anda, Dia Adalah Orang yang Benar-Benar Cerdas Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Melihat 7 Tanda Ini pada Rekan Kerja Anda, Dia Adalah Orang yang Benar-Benar Cerdas Menurut Psikologi

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.27 WIB

Jika Anda Tanpa Sadar Memiliki 8 Tanda Ini pada Diri Anda, Anda Sedang Berusaha Mengurangi Kebutuhan Anda Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Anda Tanpa Sadar Memiliki 8 Tanda Ini pada Diri Anda, Anda Sedang Berusaha Mengurangi Kebutuhan Anda Menurut Psikologi

Selasa, 28 Juli 2026 | 16.53 WIB

Jika Pasangan Anda Memiliki 8 Tanda Ini, Mungkin Ia Sedang Mencari Hal Romantis di Luar Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Pasangan Anda Memiliki 8 Tanda Ini, Mungkin Ia Sedang Mencari Hal Romantis di Luar Hubungan Menurut Psikologi

Selasa, 28 Juli 2026 | 16.08 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore