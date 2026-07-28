Tidak Semua Orang Nyaman, Ini 5 Tanda Anda Memiliki Kepribadian Berpengaruh

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)

JawaPos.com – Memiliki kepribadian kuat bukan berarti seseorang bersikap keras atau ingin mendominasi orang lain.

Justru, pribadi yang kuat biasanya terlihat dari cara seseorang membawa diri, mengambil keputusan, serta mempertahankan nilai yang diyakininya.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman berada di dekat sosok yang memiliki karakter seperti ini. Bagi sebagian orang, ketegasan, kejujuran, dan rasa percaya diri yang tinggi bisa terasa mengintimidasi.

Terkadang, ketika seseorang memasuki sebuah ruangan lalu suasana berubah menjadi lebih hati-hati, orang lain berbicara lebih pelan, atau merasa perlu memilih kata dengan cermat, hal tersebut bukan selalu karena sikap yang salah.

Bisa jadi, kehadiran Anda menunjukkan karakter yang kuat dan berbeda dari kebanyakan orang.

Menurut penulis reflektif sekaligus praktisi meditasi Lachlan Brown, memahami diri sendiri membuat seseorang lebih sadar bahwa tidak semua orang siap menerima pribadi yang autentik dan tegas.

Dilansir dari laman Hack Spirit, berikut lima tanda yang menunjukkan Anda mungkin memiliki kepribadian kuat dan alasan mengapa hal itu bisa membuat sebagian orang merasa segan.

1. Tidak Menyukai Percakapan yang Hanya Sebatas Permukaan Orang dengan kepribadian kuat biasanya tidak mudah merasa puas dengan obrolan ringan yang hanya membahas hal-hal sederhana.

Anda mungkin lebih tertarik membicarakan tujuan hidup, impian, pengalaman, nilai pribadi, atau proses berkembang menjadi lebih baik dibandingkan sekadar mengikuti tren atau topik yang sedang ramai.

Bagi Anda, percakapan yang bermakna terasa lebih berharga.

Namun, kedalaman cara berpikir ini terkadang membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Sebab, tidak semua orang siap membuka sisi pribadi atau membicarakan hal-hal yang lebih mendalam.

Ketika Anda hadir dengan perhatian penuh dan mengajukan pertanyaan yang tulus, orang lain bisa merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri secara lebih jujur.