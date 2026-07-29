Penting untuk Kesehatan, 6 Tips Menjaga Tensi Tetap Normal Setiap Hari

JawaPos.com – Menjaga tekanan darah tetap berada dalam batas normal merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh.

Tekanan darah yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti hipertensi, gangguan jantung, hingga stroke.

Gaya hidup sehari-hari memiliki peran besar terhadap kondisi tekanan darah seseorang. Mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga cara mengelola stres perlu diperhatikan agar tubuh tetap dalam kondisi optimal.

Dilansir dari Halodoc dan Alodokter, berikut enam tips yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil.

1. Rutin Berolahraga Aktivitas fisik secara teratur menjadi salah satu cara penting untuk membantu menjaga tekanan darah.

Tidak perlu melakukan olahraga berat, kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki selama sekitar 30 menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi tubuh.

Hal terpenting adalah menjaga konsistensi karena berhenti berolahraga dapat membuat tekanan darah kembali meningkat.

Selain berjalan kaki, beberapa pilihan olahraga lain yang dapat dilakukan antara lain bersepeda, berenang, jogging, atau menari.

2. Konsumsi Makanan Bergizi Pola makan sehat juga berperan besar dalam menjaga tekanan darah tetap terkendali.