4 Rekomendasi Liquid Lipstick yang Paling Digemari Saat Ini, Cocok untuk Keseharian

JawaPos.com - Liquid lipstick menjadi jenis lipstik yang paling digemari konsumen saat ini. Data internal Lazada Indonesia pada semester pertama 2026 menunjukkan lipstik cair menguasai sekitar 60 persen dari total pembelian produk bibir, mengungguli lipstik berbentuk stik yang mencatatkan 40 persen pembelian.

Tren tersebut menunjukkan bahwa konsumen kini tidak hanya mencari warna yang menarik, tetapi juga formula yang nyaman dipakai, tahan lama, dan sesuai dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Bertepatan dengan peringatan International Lipstick Day pada 29 Juli, Lazada membagikan sejumlah rekomendasi jenis lip products yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Head of Business Growth and Operations Lazada Indonesia Amelia Tediarjo mengatakan, lip products telah menjadi bagian penting dari rutinitas kecantikan sehari-hari.

"Data Lazada Indonesia menunjukkan bahwa liquid lipstick, atau lipstik likuid, menjadi produk paling populer yang mendominasi 60 persen dari pembelian, diikuti oleh lipstik konvensional dengan 40 persen pembelian," ujarnya, Rabu (29/7).

Berikut empat rekomendasi lip products yang sedang menjadi tren dan cocok digunakan dalam berbagai kesempatan.

1. Liquid Matte untuk Aktivitas Sehari-hari

Liquid matte masih menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna karena mampu menghasilkan tampilan bibir yang rapi dengan daya tahan lebih lama. Kini, formula lipstik matte juga semakin ringan sehingga lebih nyaman digunakan sepanjang hari.

Amelia menjelaskan, lipstik matte banyak dipilih karena mampu memberikan kesan elegan melalui warna natural maupun tampilan yang lebih tegas dengan warna-warna intens.

Ia menyarankan memilih liquid matte yang diperkaya kandungan perawatan bibir agar tetap lembap, terutama bagi pengguna yang banyak beraktivitas di ruangan berpendingin udara.