4 Trik Sederhana Agar Lipstik Tidak Mudah Luntur dan Awet Seharian

JawaPos.com - Lipstik menjadi salah satu produk makeup favorit yang banyak digunakan untuk menyempurnakan penampilan. Selain memberikan warna pada bibir, lipstik juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat tampilan terlihat lebih segar.

Namun, salah satu tantangan dalam penggunaan lipstik adalah menjaga warnanya agar tetap bertahan sepanjang hari. Beberapa jenis lipstik mudah memudar setelah makan atau minum, sementara jenis lainnya memiliki daya tahan lebih lama.

Ketahanan lipstik dipengaruhi oleh komposisi bahan di dalamnya, seperti lilin, minyak, pigmen, dan pelembap. Produk lipstik yang tahan lama biasanya mengandung bahan pembentuk lapisan seperti silikon yang membantu warna tetap menempel serta lebih tahan terhadap air.

Lipstik matte umumnya memiliki daya tahan lebih baik karena kandungan minyaknya lebih rendah, meski terkadang terasa lebih kering di bibir. Sementara itu, lipstik dengan tekstur creamy atau glossy terasa lebih nyaman digunakan, tetapi cenderung lebih cepat memudar.

Lantas, bagaimana cara membuat warna lipstik bertahan lebih lama? Dilansir dari English Jagran, berikut empat tips yang bisa diterapkan agar lipstik tetap cantik dan tidak mudah luntur.

1. Bibir bersih dan kering

Lipstik yang masih menempel di bibir akan lebih cepat luntur.

Jadi, bibir harus dibersihkan secara menyeluruh dan kering agar warna bibir bertahan lama.

2. Lip liner