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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.35 WIB

Ingin Lipstik Awet Seharian? Coba 4 Tips Sederhana Ini

ilustrasi wanita yang memakai lipstik. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi wanita yang memakai lipstik. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Lipstik menjadi salah satu produk makeup yang hampir selalu digunakan untuk menyempurnakan penampilan.

Banyak orang menginginkan warna bibir yang tetap terlihat segar sepanjang hari tanpa perlu sering melakukan touch-up.

Namun, daya tahan lipstik tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh komposisi bahan yang digunakan.

Formula dengan kandungan silikon dan film former umumnya mampu membentuk lapisan tipis yang membantu warna melekat lebih lama sekaligus lebih tahan terhadap air.

Lipstik bertekstur matte juga cenderung lebih awet karena mengandung lebih sedikit minyak, meski dapat membuat bibir terasa lebih kering.

Sebaliknya, lipstik bertekstur creamy atau glossy memberikan kelembapan dan rasa nyaman, tetapi biasanya lebih mudah memudar setelah makan atau minum.

Mengutip English Jagran, berikut empat tips yang dapat membantu membuat warna lipstik tetap tahan lama dan tidak mudah luntur.

1. Bibir bersih dan kering

Lipstik yang masih menempel di bibir akan lebih cepat luntur.

Jadi, bibir harus dibersihkan secara menyeluruh dan kering agar warna bibir bertahan lama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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